En Cienfuegos: Epidemiología intrahospitalaria como escudo

La Epidemiología, descrita por varios autores que coinciden en un concepto general, no es más que el estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales. Los antecedentes históricos de la especialidad datan del año 2000 a. C., y aparecen descritos en el papiro de Ebers, la publicación más antigua que hace referencia a un padecimiento colectivo: epidemia. Sin embargo, los paradigmas de la Epidemiología resultan otros, cuando en pleno siglo XXI, la pandemia de Covid-19, producida por el virus respiratorio SARS-CoV-2, revoluciona esta importante especialidad médica.

Dos meses antes de que aparecieran los primeros casos en Cuba, el 11 de marzo de 2021, se trazaba una estrategia de vigilancia, diseñada por el Ministerio de Salud Pública, que contempla la capacitación, en primera instancia, a los epidemiólogos. Sobre el tema, y a propósito de la jornada de homenaje por el Día de la Medicina Latinoamericana, 5 de Septiembre conversa con el Dr. Amaury Vázquez Cáceres, especialista de I Grado en Epidemiología, y rector de la actividad en el Hospital General Dr Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), de Cienfuegos.

“Desde mucho antes de detectarse el primer caso de Covid-19 en la provincia, ya se habían adoptado medidas en el Hospital. Así comenzó la aplicación y el reforzamiento de acciones de bioseguridad para la detección y manejo de los sospechosos, incluso de quienes acudían a consulta o emergencias no respiratorias, pero con síntomas.

“Se elaboró un plan, propio de HGAL, que nos permitió integrarnos en la asistencia médica, los aseguramientos logísticos en medio de las carencias de insumos y los temas de vigilancia, bien descritos en los protocolos. El diseño de esta estrategia particular, ofrece participación a todos los servicios de la institución, y de los trabajadores en general. Si no contamos con la participación activa de todos, no hay éxitos en esta misión; así, no hemos tenido que lamentar, ni en los momentos más difíciles de picos pandémicos, un brote intrahospitalario.

“La vigilancia en el centro incluye a pacientes, familiares y trabajadores. Podemos afirmar con orgullo, que nuestros profesionales se han apropiado del método epidemiológico, y lo implementan; su contribución resulta valiosa en el éxito de evitar el contagio”.

¿Es nueva la estrategia de bioseguridad en HGAL?

“No, existía y se tenía en cuenta, pero sin dudas se ha reforzado desde que se pusiera en marcha la institucionalizada por elMinsap al comenzar el año 2020, tras las noticias que llegaban desde China y el reporte de casos allá. La epidemia nos ha obligado a estudiar, investigar y desarrollar habilidades; porque para nosotros resulta más difícil ante la economía de recursos e insumos”.

¿Cómo organizan los flujos?

“Contamos con una estratificación de riesgo en el Hospital, y mantenemos un estricto control de focos como herramienta que se perfecciona de manera constante, y se trabaja en equipo; vigilancia con PCR entre los trabajadores que se exponen para tener certeza de que no hay circulación del virus, así como implementación de la seguridad del trabajo en la medida de lo posible. Nos mantenemos informados de la situación personal a través de un sistema, para aislar de inmediato a posibles sospechosos con síntomas o contactos de los casos que se detecten desde que se reportara en Cienfuegos el primer confirmado, el 24 de marzo de 2020”.

¿Cuentan con algún instrumento evaluador para conocer la preparación y capacitación del capital humano?

“Sí, por supuesto, controlamos con frecuencia cómo se usan los protocolos implementados y la preparación para detectar síntomas entre quienes acuden a la institución médica con patologías no respiratorias, pero que tienen síntomas de padecer el virus. Hemos desplegado acciones de educación en salud en todos los escenarios del Hospital, en lo fundamental durante las entregas de guardia, y han surtido muy buen efecto las reuniones de los servicios en las salas con pacientes y familiares.

“Cada proceso que tiene lugar en HGAL se realiza según los protocolos, tal como se describe en la estrategia nacional, y se refuerza con las medidas particulares adoptadas”.

Ante el desescalamiento de la sociedad y la disminución drástica de casos, ¿la asistencia médica en el Hospital General de Cienfuegos regresa a la normalidad desde la epidemiología?

“No, por el contrario, es momento de poner en marcha experiencias adquiridas durante los días en los que casi multiplicamos por cinco la capacidad del Hospital, hacer ciencia, intercambiar, pasar revista a un antes, durante y un mañana, preparados y expectantes ante las noticias y mensajes de la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición de una nueva cepa contagiosa. Aprovecho para recordar a quienes acuden a nuestros servicioslo necesario del lavado de manos, uso correcto del nasobuco y distanciamiento sanitario, y si no es necesario, no acuda al Hospital, para cuidarse y cuidar a los trabajadores de la Salud”.