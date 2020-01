Eligen en Cienfuegos primera delegada al Congreso de la ANAP

Las banderas ya ondeaban cuando llegó la prensa, el salón ordenado; todo estaba listo en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Félix Edén Aguada Gerardo, del municipio de Aguada de Pasajeros para efectuar la asamblea de elección del delegado directo al XII Congreso de la ANAP.

La cita –pionera en realizarse en el territorio cienfueguero– no fue casual en una cooperativa que ha sido Vanguardia Nacional por varios años consecutivos, poseedora de la placa 55 Aniversario de la Constitución de la Asociación de Campesinos “Si el hombre sirve, la tierra sirve”, y que además ha cumplido y sobrecumplido con las metas de producción programadas.

Estos y otros méritos fueron aplaudidos por los asistentes al encuentro, presidido por Eleidi Castellanos Estopiñales, miembro del Buró Provincial del Partido en Cienfuegos y Orlando Díaz Pérez, funcionario de la organización campesina, junto a Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta de ese organismo acá, quienes corroboraron el entusiasmo durante las propuestas a candidatos.

Entre ellos, el nombre de María Ester Coba Delgado fue el más repetido, y sobre el cual se emitieron criterios favorables en torno a su labor en el timón de la CCS.

“No es sorpresa que saliera Mary hoy en la elección; todos conocemos sus virtudes y hasta dónde ha llevado a la ‘Félix Edén‘, que a pesar de las dificultades llegó a los 101 mil quintales de arroz cuando escaseaban los recursos”, afirmó Jiménez Álvarez.

Se recalcaron cifras importantes como los 135 mil quintales cosechados en 2018 o los 155 mil logrados en 2017, montos que constituyen el orgullo de cientos de campesinos, que no dudaron en elegirla como su paradigma.

“Para mí no es un estímulo –dijo la más votada–, es un compromiso; otra gran responsabilidad que ustedes me otorgan. Les puedo decir que no solo trabajo para lograr méritos, que son también estimulantes, sino que mi razón de ser son los campesinos: a ustedes les he consagrado mi vida. Creo que hoy no sabría desempeñarme en otra cosa; ser campesina es mi pasión y no los defraudaré”, concluyó Coba Delgado.

Con satisfacción, la “Félix Edén Aguada” tendrá a la primera mujer seleccionada delegada al Congreso de la ANAP, dentro de los cinco que representarán a Cienfuegos a nivel de país. Una nueva Celia, que huele a cañas y flor de cultivos.

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en 2016.