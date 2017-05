El vuelo: Zemeckis planea a media altura

El vuelo (Flight, 2012), supuso el regreso del realizador Robert Zemeckis al cine de acci√≥n real ‚ÄĒello es no animado o de otras t√©cnicas parecidas‚ÄĒ tras m√°s de una d√©cada dedicado por entero a sus incursiones en el, ya por s√≠ convertido en subg√©nero, motion capture o captura de movimiento: El expreso polar, Beowulf y La estrella polar.

Describe, mediante segmento introductorio de factura t√©cnica fabulosa muy propia del creador de Contacto, el accidente del avi√≥n pilotado por el comandante Whip (Denzel Washington, en la mejor captaci√≥n suya de un personaje en los √ļltimos a√Īos, luego de D√≠a de entrenamiento y American Gangster). Este se√Īor, empero, logra salvar a casi todos los pasajeros, gracias a sorprendente pericia, la cual los conocedores califican como verdadera haza√Īa profesional. Sin embargo, el hombre, alcoh√≥lico, comandaba la nave ebrio desde la noche anterior.

Lo anterior resulta la entrada. Cuanto viene despu√©s es el seguimiento a la actitud volitiva de dicha persona controlada por el alcohol, cuya exesposa e hijo no lo quieren cerca, pero quien sin embargo posee algunos valores y en su¬† contacto con la droga acusa marcadas singularidades. Esto no es D√≠as sin huellas, ni Zemeckis el Terry Gilliam de Miedo y asco en Las Vegas o el Mike Figgis de Adi√≥s a Las Vegas; de tal que semejante camino de rastreo, transitado entre medias introspecciones y ambivalencias, le funciona a medias al director de Regreso al futuro, Forrest Gump o N√°ufrago. El juego con la ambig√ľedad no le rinde demasiado saldo y antes bien lo sume a la postre en callej√≥n sin salida por donde cae la pel√≠cula en picada a un til√≠n de la pista final. Debido en buena medida a la falta de consecuencia postrera para con sus prop√≥sitos conceptuales. No obstante, El vuelo no constituye una obra fallida; se deja ver, incluso ser√≠a posible hacerlo hasta con m√°s agrado si no fuese por el estiramiento innecesario de situaciones, por ende del metraje.