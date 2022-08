El PreEP contra el VIH/SIDA y las ITS: educación en Salud

El Dr. Ramiro Espinosa González, jefe del Programa para la atención a enfermedades de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA y hepatitis, de la Dirección Provincial de Salud, comparece en conferencia de prensa, para compartir sobre el trabajo, y la participación en el Proyecto con el Fondo Mundial para la contribución al programa de ITS en Cuba, y en particular en Cienfuegos.

«Desde el 2003, Cuba aplica para el financiamiento y subvenciones a estos programas a través de diversos proyectos. Desde el 2020, el país emplea para el proyecto de asistencia a poblaciones claves con riesgo elevado, un tratamiento diferenciado a partir de experiencias en el tratamiento y seguimiento a estos grupos; en este contexto se desarrollan acciones prácticas a partir de la selección de un policlínico o área de salud, fortalecido con logística y recursos humanos, para brindar a estas poblaciones, tratamiento y seguimiento sin estigmas ni discriminación, y en el que reciban atención social y médica.

«En el contexto de Cienfuegos se habilitó el Policlínico del Área I, conocido como el de Reina, como referencia en esta labor. Desde este mes comenzaron las acciones, desde atención médica, como ya mencionaba, hasta consejería psicológica y de ayuda, prevención y profilaxis».

En la situación actual se muestra inexistencia del condón como medio de protección, y solo puede accederse a este método en el mercado informal y a muy elevados precios, ¿a qué alternativas puede asirse la población sexualente activa?

«La PrEP, que significa profilaxis y pre exposición, no es más que una intervención médica que proporciona alto nivel de protección frente al VIH, ofrece tratamiento con retrovirales a personas adultas seronegativas con alto riesgo de adquirir ITS; y se brinda en Hospitales, policlínicos y otros, definidos por la Comisión Técnica Nacional. Esta es una alternativa que se usa en el mundo por población joven.

«Nosotros actuamos como centinelas de este método, que según protocolo, tiene una duración de un año, no se trata de una alternativa ante la falta de condón, pero que sí puede ayudar en la profilaxis pre y post exposición, incluso ante accidentes de exposición en la Salud, y como alternativa».

La epidemia de Covid-19 de alguna manera ha restado importancia a la protección del VIH, y el Dr. Espinosa González, precisa:

«La lucha contra la transmisión y por conductas seguras de protección no puede detenerse, nos mantenemos activos en la vigilancia y en la labor educativa contra las ITS, ese es el camino, lograr una población que se sienta segura en las conductas sexuales, y por ello trabajamos».