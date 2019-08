Cuba tiene en el judo a otro buque insignia en panamericanos

Cuba conquistó este sábado otras dos medallas de oro en judo, en una nueva demostración de que la disciplina inventada por el japonés Jigoro Kano en el siglo XIX, ya es parte del ADN deportivo de la isla caribeña y emula al boxeo en la denominación de buque insignia si vamos al aporte global.

Aunque pueda sonar exagerada la comparación, válido ponderar que los cubanos lideran el cuadro histórico de medallas del judo en citas continentales múltiples con 137 preseas, 63 de ellas del metal más preciado.

Este sábado Maylín del Toro primero —en la división de los 63 kilogramos—, e Iván Silva luego —en los 90—, aumentaron la cosecha dorada de Cuba en los XVIII Juegos Panamericanos, con el añadido de dos de bronce de Jorge Martínez en los 81 y Onix Cortés en 70.

De menos a más

La colección cubana en los tatamis del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) arrancó con un subtítulo de Vanesa Godínez (48) y dos terceros escaños (Roberto Almenares-60 y Nahommys Acosta-52).

Le siguió el viernes la conquista del trono por Magdiel Estrada (73) y llegó otra bronceada, la de Osniel Solís (66).

Este sábado los títulos cayeron de a dos. El subcampeón mundial y una de las principales figuras de la mayor de las Antillas en judo, Iván Silva no defraudó a sus parciales. Aplicó ippon de forma sucesiva al venezolano Antony Peña, al brasileño Rafael Macedo y en la final, al colombiano Francisco Balanta.

Natural de la provincia de Matanzas, Silva destacó que el judo se erige como deporte inspiración de la comitiva cubana en la capital peruana con el objetivo de cumplir con la consigna de siempre por más.

“Ciertamente yo me preparé muy bien y eso hizo parecer que los contrincantes no me resistieron mucho. Pero jamás descuidé los detalles y contra el brasileño y el colombiano salí con todo”, manifestó.

Lo que viene es dar todo nuestro apoyo y entusiasmo para terminar por todo lo alto en el judo panamericano y en lo personal, “los deseos, los sueños apuntan a conseguir un título olímpico, batirme para eso en Tokio”.

Sin margen a dudas

Maylín, por su parte, no dio lugar a dudas en sus combates al doblegar por waza-ari a la venezolana Anriquelis Barrios. Antes, se impuso a la colombiana Madeline Choconta y a la mexicana Prisca Awiti, ambas por ippon.

“Tomé desquite de Barrios que me ganó por un error mío en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (2018). Con mi entrenador (Yordanis Arencibia) preparamos el combate y las cosas salieron de forma excelente”.

Oriunda de Santiago de Cuba, la joven de 24 años comentó que su resultado en Lima ratifica el camino hacia el sueño olímpico de Tokio. “Estoy clasificada hasta el sol de hoy, pero debo seguir superándome para llegar en óptimas condiciones”, precisó la flamante campeona de los 63 kilogramos.

En la misma categoría, la medallas de bronce fueron para la brasileña Alexia Castilhos el imponerse a la ecuatoriana Estefanía García, por waza-ari, y la estadounidense Hannah Martin, vencedora por ippon frente a la mexicana Prisca Awitia.

Sorpresivo revés de la colombiana Alvear

Sorpresa, el revés de la multimedallista olímpica y mundial en los 70 kilos, Yuri Alvear, de Colombia, ante la venezolana Elvismar Rodríguez. Un ippon a los dos minutos de combate que llevó al puesto prominente del podio a un nuevo nombre en la región.

La otra categoría en disputa en la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 aportó un cetro para Brasil, en los 81 kilogramos por intermedio de Eduardo Santos, quien doblegó por ippon al dominicano Medickson del Orbe por ippon.

Adrián Gandía, de Puerto Rico, completó los ganadores de bronce en 81.

Este domingo a primera hora se pondrán en lidia cuatro juegos de medallas en el cierre del judo, en 78 y más de 78 en la rama femenina, y 100 y más de 100 en varones. La cubana Idalys Ortíz, campeona olímpica de Londres 2012, es favorita en la división superpesada.

