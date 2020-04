Científicos enjuician tesis de inmutabilidad del Universo

Un nuevo estudio demuestra que las fuerzas que rigen la naturaleza no son constantes como se creía. De acuerdo con la investigación, toma fuerza la idea de que habría una direccionalidad equivalente a un posible norte y sur del universo, sobre la base de las variaciones electromagnéticas a partir de la observación de un cuásar.

Según el reporte publicado por el sitio web Science Advance, expertos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, detectaron inconsistencias al realizar un análisis a partir de la observación de un cuásar en el espacio a más de 13 mil millones de años luz de la Tierra.

Los cuásares son núcleos extremadamente brillantes de galaxias activas, que obtienen su poderosa luz gracias a la presencia de un agujero negro supermasivo, rodeado por un disco de acreción. Emiten una intensa radiación cuando capturan estrellas o gas interestelar.

Basados en la observación científica de una de estas fuentes de radio, los integrantes de la Universidad de Nueva Gales del Sur australiano se percataron de inconstancias electromagnéticas que los motivaron a especular sobre la posibilidad de que el universo tendría norte y sur, cuestión que contrasta con las teorías de la gravedad y la constancia de las leyes físicas de la naturaleza del sabio Albert Einstein.

New findings suggest laws of nature not as constant as previously thought. Not only does a universal constant seem annoyingly inconstant at the outer fringes of the cosmos, it occurs in only one direction, which is downright weird. https://t.co/NFQ8Vk5W83 pic.twitter.com/sE8HVtaOmR

— Michigan Skeptics (@MISkeptics) April 29, 2020