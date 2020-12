El Centro de Buceo Faro Luna, el mañana al agua

El Centro de Buceo de Faro Luna en Cienfuegos ha enfocado sus estrategias en el desarrollo de la actividad en Cuba a través de oportunidades de superación y entrenamiento gratuito para cubanos, bajo la colaboración indispensable de la agencia especializada American and Canadian Underwater Certifications (ACUC), algo que con el tiempo convertiría a la Isla en una plaza fuerte en el Caribe.

“Nuestro país dentro de la zona geográfica donde se encuentra es el que más potencialidades posee para fomentar este deporte, pues al ser una isla alargada se puede bucear por las dos caras; sin embargo, no somos el destino más importante en el Caribe (…) No te puedes convertir en potencia hasta tanto tus ciudadanos no tengan acceso a un buen entrenamiento y sientan pasión por el medio marino; por ello iniciamos periodos formativos para fomentarlo y ver resultados a mediano y largo plazo”, dijo a 5 de Septiembre Ernesto Manzanares López, director de la institución turística cienfueguera.

Hace pocos días concluyó en esta provincia el primer curso de la agenda del Centro de Buceo de Faro Luna, donde 24 candidatos recibieron clases teóricas y prácticas en piscina y mar. Luego se enfrentaron a un riguroso proceso evaluativo para obtener la categoría de Dive Master o de instructores en los diferentes niveles de liderazgos que establece la metodología de la ACUC, una organización que trabaja en coordinación directa con la institución cienfueguera.

Para la segunda mitad del mes en curso se iniciará el primer curso para mujeres que deseen aprender o consolidar sus conocimientos en esta actividad deportiva internacional. Ya han confirmado su interés a través de correo electrónico más de 150 mujeres de la Isla, con una representación de Cienfuegos.

Para inscribirse no es necesario tener experiencia en el buceo. Partimos del principio de que toda persona puede bucear, lo que no se aprende a igual ritmo. Sí es vital para la matrícula la certificación médica como apto para la actividad (…) El balance que hay en Cuba entre los hombres y mujeres que bucean es muy desproporcionado respecto al resto del mundo. Las mujeres cuando se acercan al buceo lo hacen desprejuiciadas totalmente, atienden, lo hacen sin preocupaciones (…). Ahora el curso será gratuito y se abren otras oportunidades”, agregó Manzanares.

Un equipo multidisciplinario será el encargado de la preparación y entrenamiento que incluye la evaluación de riesgos, su mitigación, alcance y consecuencias; la accidentabilidad, los procederes en primeros auxilios y reanimación, jornadas en el agua… además de una evaluación teórica y práctica al final del curso.

Ante la amplia matrícula se pretende dividir los grupos en 25 alumnas aproximadamente, y se incorporarán a la formación de buceadoras ACUC, de manera gratuita, los egresados del anterior evento formativo para así garantizar horas de prácticas en mar abierto.

Este curso para mujeres certificará a las que culminen hasta nivel de buceador de mar abierto. Tales avales duran toda la vida y son válidos a nivel mundial, lo cual es una garantía para quienes decidan pasarlo.

El Centro de Buceo de Faro Luna es una entidad que opera desde 1992 en la dársena de Rancho Luna, zona identificada para el buceo porque permite realizar todas sus modalidades en un área segura y cercana a la playa, donde se pueden hallar cerca de 50 especies de corales, una biomasa bastante saludable y amplia biodiversidad, todo lo cual convierte al litoral en un espacio rico en posibilidades de avistamiento de especies.