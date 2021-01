Cedrón, del sabor a la farmacopea

El cedrón es una planta con excelentes propiedades aplicadas no solo en la medicina sino también en la gastronomía. Posee un agradable aroma y se emplean tanto sus hojas como sus flores. Inicialmente se usaba para reanimar a las personas con decaimiento físico y en la actualidad es frecuente su consumo como expectorante, enjuague bucal, relajante natural, antibacterial, entre muchos otros.

El nombre científico de este ser del mundo vegetal es Aloysia citriodora, conocida como cidrón, hierbaluisa, yerba luisa o verbena de Indias. Pertenece a la familia Verbenaceae y es originaria de Sudamérica. Los climas cálidos favorecen su crecimiento, pero también necesita sol y humedad. Es muy común en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y en algunas regiones del sur de Europa.

Botica de la abuela

No existe la menor duda de que la hierba luisa es el medicamento natural ideal para sobrellevar y eliminar algunas patologías. Tal es así que las flores secas o frescas son geniales para aliviar y curar enfermedades. Era común que se plantara en los monasterios en donde había muchos enfermos, pues la acción curativa era inmediata.

Según los abuelos, si bien son muchas las propiedades medicinales del cedrón, las más conocidas son las que te brinda a nivel digestivo. En efecto, esta planta posee cualidades antiespasmódicas y carminativas, entre otros beneficios digestivos, que te serán de gran ayuda si necesitas eliminar gases acumulados en el tubo digestivo.

Agregan que gracias a su contenido de melatonina su efecto ayuda a regular el sueño, tonificando y relajando los nervios. Esta hormona es la que informa a nuestro organismo el ritmo seguido durante el día para regularlo y ajustarlo a éste, y es por ello que al ingerir una taza de infusión de esta hierba o añadiéndola al agua para bañarse en la noche se obtiene un remedio eficaz contra el insomnio.

Por otro lado, la farmacopea popular da cuenta de su eficacia en el tratamiento del acné, en consideración de que esta es una de las enfermedades cutáneas con mayor ocurrencia en la actualidad, que afecta tanto a adolescentes, jóvenes e incluso a los adultos. Un estudio realizado señala que el aceite de cedrón contiene propiedades que pueden llegar a reparar el padecimiento con mejoras en la textura de nuestra piel.

Recuerdan nuestros ancestros en sus consejos de botica familiar que el consumo de la hierba facilita la expulsión de mucosidades que se encuentren en el tracto respiratorio provocadas por enfermedades virales como los resfríos, la gripe o la bronquitis, de ahí su efecto antiexpectorante Cuando se trata de la tos, el cocimiento calma la sensación de irritabilidad que provoca dolor al tragar y al hablar.

Otros esgrimen a favor de sus propiedades antiarlérgicas, y en sus argumentos aluden a que contiene un antihistamínico natural llamado citral, mediante el cual se ayuda a prevenir y a controlar las alergias que se manifiestan en la piel o las que ocasionan dificultades para respirar.

Y no faltan tampoco quienes señalan al cendrón como aladid en el combate contra el mal aliento. En efecto, con el menjunje podrías reducir y hasta eliminar lo que se conoce por halitosis. Para ello basta con que realices un enjuague bucal con una infusión de las hojas de la planta y usarla luego de cepillarse los dientes, con el consiguiente frescor en la boca.

Aunque la lista de beneficios de este increíble producto natural es mucho más amplio, los abuelos lo recomiendan, además, para calmar los nervios, pues posee un efecto sedante que ayuda a liberarte de la tensión que implica la rutina, previniendo las crisis de ansiedad y las situaciones de estrés. Preferiblemente debe tomarse antes de dormir y así actuará como un relajante induciendo un sueño tranquilo.

Otros abogan por las propiedades antioxidantes de la hierba luisa como ente ideal para luchar contra la potencia de los radicales libres, reduciendo el riesgo de los daños celulares y retrasando significativamente el envejecimiento.

Del recetario popular

Algunos remedios caseros que se pueden preparar con esta hierba y para qué se utilizan:

Ansiedad: agregar 15 gotas de tintura de la hierba en medio vaso de agua y tomar después de las comidas principales.

Indigestión: agregar en una taza de agua hirviendo 1 cucharada de esta hierba, 1 de toronjil y 1 de semillas de anís, se mezcla y se deja enfriar durante 5 minutos. Se filtra y se toma después de las comidas abundantes.

Asma: a 1 taza de infusión de esta hierba se le agrega un diente de ajo machacado. Los adultos deben tomar 3 tazas diariamente y los niños la mitad de la dosis.

Tos: en 50g de vino blanco se dejan macerar 25g de hojas frescas durante 24 horas. Por otra parte, se hierven en 80g de agua 10 hojas de hierbabuena y 130g de azúcar hasta que se forme un jarabe espeso. Se mezclan ambas preparaciones y se toma 1 cucharada cada 1-2 horas.

Neuralgia: se deben hervir de 5 a 6 hojas de la hierba en 1 taza de agua por 5 minutos. Tapar, dejarla enfriar, se cuela y se toma 1 taza por dos veces al día.

Flatulencias: en 1 taza de agua hirviendo añadir 1 cucharadita de esta hierba y una de orégano. Se tapa y se deja reposar por 6 minutos. Se toma después de las comidas.

Insomnio: en 1 taza de agua hirviendo se vierten 1 cucharada de la hierba con una de melisa, se tapa y se deja enfriar. Se le añade unas gotas de limón y se toma justo antes de ir a dormir.

Estrés: se agrega un puñado de hojas de la hierba al agua para bañarse. Se recomiendan los maniluvios y pediluvios de 50g/l de agua.

La cocina y el tocador reclaman al cedrón

Como se ha descrito estamos en presencia de una planta con excelentes propiedades aplicadas, no solo en la medicina sino también en la gastronomía. Posee un agradable aroma y se emplean tanto sus hojas como sus flores, luego, suele uzsarse de especia aromática en la preparación de disímiles platos, ya en salsas, sopas, carnes y arroces compuestos. En tanto, en el universo de la coctelería, la hierba se mezcla con algunas bebidas frías que poseen un sabor muy característico.

El cedrón también es utilizado en distintos perfumes, debido a que sus aceites esenciales contienen propiedades bactericidas y son ricos en componentes aromáticos, algo ideal para utilizar en la producción de champús, jabones, lociones capilares y dentífricos, entre otros renglones de la perfumería y la cosmética.

¿Cedrón en casa?

Si te interesa plantar la hierba luisa, lo mejor es hacerlo en el interior de la vivienda, ya que es una planta sensible al frío. Te aconsejamos comenzar con una maceta u otro recipiente que sea aproximadamente una vez y media más ancho que el cepellón de la planta que ha seleccionado, de al menos 30 cm. de ancho.

Asegúrese de que el contenedor tenga orificios para un correcto drenaje y disponga de una buena tierra. Agregue guijarros u otro material de drenaje al fondo del recipiente y luego use el sustrato rico en materia orgánica. Recuerde que esta planta prefiere el sol, así que busque un lugar soleado para su maceta. Considere dejarla afuera durante los meses más cálidos del año, pero no en otoño/invierno, porque probablemente no sobreviva..

Una de las claves esenciales en el cultivo de la especie en una vasija es recortarla regularmente para mantener un tamaño razonable. Se poda para darle tamaño y forma y también se recorta en el otoño. Se puede usar un fertilizante natural y casero o compost cada pocos meses para estimular el crecimiento.

Tenga en cuenta que la presencia del cedrón en casa, además de disponer de una farmacia doméstica, posibilita disfrutar de la fragancia y el sabor de esta deliciosa hierba arbustiva durante todo el año.