Brasil: Lula descarta ser candidato en elecciones 2022

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) descartó hoy presentarse como candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2022, pese a su popularidad.

‘Para ser candidato tendría que estar ciento por ciento sano, hacer 10 discursos al día. No puedo ser candidato y seguir siendo un anciano en el palacio (del Planalto). Ya he cumplido mi cuota. Espero que el PT (Partido de los Trabajadores) y Brasil no me necesiten’, afirmó Lula durante una entrevista con el portal de noticias UOL.

Comentó que ‘cuando digo que quiero recuperar la democracia en Brasil, no significa que tenga que volver a la presidencia’. Pero, ‘quiero recuperar mis derechos políticos. Porque los sinvergüenzas que me condenaron no tienen la dignidad que tengo’, precisó.

Aunque desecha convertirse en pretendiente al poder dentro de dos años, reconoció que le gustaría enfrentarse al exjuez Sérgio Moro, quien lo condenó por supuestos actos de corrupción.

Calificó al exministro de Justicia y Seguridad Pública de mediocre y ‘sin estatura política’.

‘Moro puede ser un candidato, quiero ver si está preparado. Tendrá que participar en el debate, enfrentarse a la calle y escuchar la opinión del pueblo’, señaló el exdirigente obrero.

Sobre el presidente, Jair Bolsonaro, el exmetalúrgico le pediría que aconsejara a su pueblo a que ‘usen mascarillas, no se amontonen y se ocupen de la higiene’.

‘Asegúrate de que el pueblo permanezca en aislamiento. Eso es lo que espero de un presidente de la República’, insistió.

Acerca de las solicitudes de impeachment contra el mandatario ultraderechista por su irresponsable conducta ante la pandemia de Covid-19, Lula advirtió que ‘debe provenir de varias entidades y conjuntamente de la sociedad civil, y no solo de una entidad’.

‘Pensamos que si viene del PT dirán que es político, cuando Bolsonaro ya ha cometido varios crímenes de responsabilidad’, apuntó.

Tras cumplir 580 días de prisión política, el expresidente salió en libertad el 8 de noviembre de 2019, luego de haber sido condenado sin pruebas por Moro en el caso del apartamento triplex en el área litoral de Guarujá (Sao Paulo) para que no disputara las elecciones de 2018.