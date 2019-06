Béisbol Sub 23: Cienfuegos abre con victoria en semifinal occidental

Lo de dar primero no es siempre garantía de un doble golpe —lo sucedido en la temporada anterior da fe de ello—; pero comenzar con una victoria (6×0) ante la Isla de la Juventud representa un importante paso para el equipo Sub 23 de Cienfuegos, en la semifinal occidental de esta VI Serie Nacional de Béisbol de la categoría.

Bárbaro Herrera, por los verdinegros, y Yaniel Alberto Zayas, por los pineros, fueron los abridores del duelo efectuado en la tarde de este jueves en el estadio 5 de Septiembre. Intransitable se mostró el local, permitiendo solo tres indiscutibles en seis entradas de actuación para acreditarse el éxito, mientras el visitador sumó las seis rayas a su cuenta.

“Uno viene al partido a dar lo mejor, sin presiones ni pensar en mañana: vamos por el día a día como filosofía de juego, explicaba el pitcher ganador, que se enfrentaba por primera vez a los isleños. Los estudié un poco; tienen pocos bateadores para la banda del right field y me enfoqué en el pitcheo por fuera y me fue efectivo. Gracias a eso le dimos la victoria al equipo”.

Tampoco todo fue en negativo para Zayas quien, después de permitir tres anotaciones en el segundo capítulo y una cuarta en el tercero, se creció al punto de retirar de uno-dos-tres los siguientes episodios, con nada menos que nueve ponches. Con dos hombres en circulación volvió a complicarse en el séptimo, le sustituyeron y el doblete de Luis Vicente Mateo frente a su relevo llevó a la goma los dos hombres de la sentencia.

Méritos compartidos

Tomás La Rosa sustituyó a Herrera en el montículo y mereció el salvamento. Edson Portela, Frank Peralta, Alexander Sevilla y Mateo fueron los empujadores de la tarde por los de casa.

A tono con las coberturas online de contexto, Lo mejor del partido fue el trabajo de los noveles Elefantes, sobre todo a la defensa, su talón de Aquiles hasta la fecha. Lo segundo mejor, porque las prioridades lo exigen, fue el respaldo de la afición a los muchachos en este juego. Lo peor: el sol; el calor. Realmente insufribles en el terreno de juego y en las gradas. Sin anunciados cambios al respecto, el segundo compromiso será mañana viernes, a las 10 de la mañana.