Béisbol Cubano: Elefantes por barrida total al campeón de Cuba

En un juego con marcador de altibajos y abundante producción ofensiva, Cienfuegos derrotó este miércoles a Matanzas trece carreras por ocho y amenaza con la barrida total al campeón del beisbol de Cuba.

Los Elefantes perdían por diferencia de cinco a la altura de la cuarta entrada, pero a partir de ahí se soltaron a batear y ya no hubo lanzador yumurino que parara el vendaval. El gasto general fue de 17 imparables y trece anotaciones, pero si sumamos los dos desafíos de esta subserie la cifra es de 32. Aval más que sólido para amparar su liderazgo colectivo de bateo en la Serie, con astronómico .328.

Salvo Edwin Vassell, que se fue en blanco en cinco oportunidades, todos en el line up de los cienfuegueros dispararon al menos un indiscutible, aunque la tanda de tercero y cuarto maderos subieron la varilla: Yusniel Ibáñez compiló de 5-4, Pável Quesada de 5-3.

En cuanto al arte de empujar carreras, Juan Miguel Soriano volvió a destacar, como el martes, sólo que ahora fueron cuatro sus remolques, por tres fletes percápita Ibáñez y Daniel Pérez Pérez, con nota añadida en el caso del inicialista de un jonrón con uno a bordo.

Otra marca del César

Y como es raro el día en que no haya necesidad de dedicarle al menos un párrafo, César Prieto estableció una nueva marca. Cuando entró con la primera de Cienfuegos fletado por Pável en ese acto inaugural, el No. 9 de los Elefantes completó 66 anotadas, récord para temporadas de 75 juegos. Mas comoquiera eso sucedió abriendo juego, todavía le quedó tiempo para sumar otras dos.

#BeisbolCubano ⚾️🇨🇺 La carrera anotada x César en la 2da entrada, la número 66, pasa como nuevo record en series para temporadas de 75 juegos. Estadística de Fabian Martell pic.twitter.com/iiM3n7MdTD — 5deseptiembre.cu (@5deseptiembrecu) December 16, 2020

En cuanto al pitcheo, otra salida de lágrimas para el recién incorporado Jorge Hernández Monteagudo, a quien Aníbal Medina dispensó irrespetuoso saludo: jonrón al primer lanzamiento del juego. Luego los yumurinos le hicieron cinco anotaciones más, todas limpias, en tres entradas y un tercio.

Detrás no hubo tregua tampoco para el zurdo Islay Sotolongo ni para el abreuense José A. Osuna en esa cuarta entrada que parecía no acabar nunca. Pero entró Reemberto Barreto a por el tercer out y lo hizo con credenciales desde su subida al box: ponchó a Yariel Duque con bases llenas, para luego retirar la quinta y la sexta sin permitir hits.

En dos entradas y un tercio Barreto estrucó a tres, regaló un boleto y apenas aceptó un indiscutible abriendo el inning 7, cuando el mentor Alaín Álvarez optó por extraerlo y enviar a la lomita a Carlos Damián Ramírez.

El con razón apodado «candado» de Las Minas volvió a presentarse inmejorable, preservó la victoria y se apuntó su duodécimo salvamento, empatado en ese liderazgo con el santiaguero Yunior Tur y el yumurino David Mena.

#BeisbolCubano ⚾️🇨🇺 ¡Final! Fallan Ariel Mtnez y Yariel Duque. Gana #Cienfuegos 13×8 a #Matanzas. Lo ganó Reemberto Barreto (1-1). Derrota a la hoja de Reinier Rivero. Punto 12 x salvamento para Carlos Damián Ramírez. Jonrones de Aníbal Medina, Jefferson Delgado y Daniel Pérez 📸 pic.twitter.com/XkeCbhAuIK — 5deseptiembre.cu (@5deseptiembrecu) December 16, 2020

Clave resultaba este triunfo de hoy. El segundo alegrón en fila a costa del vigente monarca cubano significó, de paso, igualarlo en el balance de ganados y perdidos (37-27) y sacarle la ventaja en la tabla del compromiso particular, por lo cual ahora los Elefantes son cuartos, a cinco juegos de los Alazanes de Granma.

¡Qué trote!

No pierden oportunidad de ganar los líderes. Este miércoles Granma volvió a apalear a Guantánamo (11×5) y aumentó su ventaja a juego y medio sobre Sancti Spíritus, que perdió.

Los Alazanes, que archivan cinco sonrisas consecutivas, aseguraron el éxito en los dos primeros capítulos, cuando sumaron ocho anotaciones. Carlos Benítez la desapareció con dos en bases y el MVP de la semana, César García, se agenció el triunfo.

Entretanto los Gallos espirituanos fueron superados por Camagüey (7×1), en partido en que Fréderich Cepeda arribó al doblete 400 de su carrera deportiva. De ese modo ancla como único con la tríada de 2 mil hits, 300 jonrones y 400 tubeyes.

Colgados del brazo de Yosimar Cousín, los Toros de Camagüey frenaron en seco a Sancti Spíritus. Solo tres incogibles pudieron ligarle los Gallos al veloz agramontino, quien además se presentó con excelente control en sus envíos, al punto de regalar solo un boleto. Loidel Chapellí Jr. se anotó un vuelacercas.

Ciego de Ávila y Las Tunas se liaron a batazos, literalmente hablando, con ventaja final para los Tigres de 18×13. Para ello la emprendieron a jonrón limpio contra los Leñadores: Raúl González (2), Alfredo Fadraga y Osvaldo Vázquez, la pusieron en órbita, aunque por los perdedores Yosvani Alarcón y Yudier Rondón también mandaron de paseo a Doña Blanca. El crédito monticular fue a la cuenta de Osvaldo Cárdenas.

Los otros equipos vencedores de la jornada competitiva fueron Isla de la Juventud, Villa Clara y Santiago de Cuba sobre Artemisa (7×6), Mayabeque (8×5) y Holguín (2×0), en ese orden.

La subserie Industriales-Pinar del Río fue aplazada, como ya se ha informado antes, debido a cinco casos positivos a la Covid-19 entre los Leones de la capital.

Granma lidera la lid con balance de 42 victorias y 22 fracasos. A continuación se ubican, por orden, Sancti Spíritus (1,5), Las Tunas (4), Matanzas (5), Cienfuegos (5), Pinar del Río (7), Santiago de Cuba (7), Camagüey (7), Industriales (7,5), Mayabeque (8), Ciego de Ávila (14,5), Villa Clara (14,5), Holguín (16), Isla de la Juventud (16), Artemisa (22) y Guantánamo (25).