“Barry” se convierte en huracán. Emergencia en Louisiana

La tormenta tropical Barry alcanzó en las últimas horas vientos que la convierten en huracán categoría 1, primero de la cuenca atlántica en la actual temporada ciclónica.

La actualización fue hecha por las autoridades meteorológicas de EE.UU., quienes advierten de una marejada ciclónica peligrosa, fuertes lluvias y viento en la parte norte y central del litoral del golfo, mientras el organismo continúa aproximándose a la costa del estado de Luisiana.

Latest: Barry is now a Cat 1 hurricane, max winds up to 75 mph. Still a slow mover but now moving NW at 6 mph. 40 miles south of Lafayette, LA pic.twitter.com/wfNox0d688

— Eboni Deon, WSB (@EboniDeonWSB) 13 de julio de 2019