La Secretaría de la OEA no debería ser cómplice de las agresiones de EE. UU. a Cuba

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El Canciller cubano condenó la actitud asumida por la oea frente a la escalada de agresiones de ee. uu. hacia la Isla

Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de su cuenta de X, este jueves denunció la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la política de agresión constante de Estados Unidos hacia la Mayor de las Antillas.

Al respecto, el Canciller expresó que «la Secretaría General de la OEA alega preocuparse por la situación que enfrenta Cuba. Sin embargo, escandaliza ver que no haga la más mínima alusión a la escalada de la agresión de EE. UU. contra nuestro país, a sus reiteradas amenazas de acción militar, a las sucesivas medidas de estrangulamiento económico, al ilegal y cruel cerco energético, a las sanciones secundarias contra entidades extranjeras que operan con Cuba».

En esa misma línea, el representante de la diplomacia cubana aseguró que «la OEA debería preocuparse por el impacto negativo de esta política despiadada e injustificada, que ha deteriorado sensiblemente las condiciones de vida de la población».

El Canciller expuso que «la organización debería ocuparse y actuar para que cese el castigo colectivo al pueblo cubano, que pretende provocar una crisis humanitaria y constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos».

Además, agregó que «deberían denunciar y condenar este crimen, que amenaza la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Cuba y también la paz, la seguridad y la estabilidad de toda la región».

Rodríguez Parrilla afirmó que «la Secretaría de la OEA no debería ser cómplice de tamaño atropello».

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