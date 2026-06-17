Inauguran en Universidad de La Habana taller “Cultura y Revolución, a 65 años de Palabras a los Intelectuales”

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Como un llamado a la unidad a través del diálogo, especialmente en el ámbito cultural, comenzó hoy en la Universidad de La Habana (UH) el taller “Cultura y Revolución, a 65 años de Palabras a los Intelectuales”.

El evento busca conmemorar, emular y ratificar la vigencia del accionar de Fidel Castro (1926-2016) cuando en 1961, tras varios encuentros con los intelectuales cubanos, sintetizó sus perspectivas en su histórico discurso conocido como Palabras a los intelectuales, del 30 de junio de ese año.

Durante la inauguración, Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, a cargo de la intervención central, reconstruyó el convulso escenario de 1961.

El intelectual recordó que aquel año se inició con la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y los asesinatos por parte de las bandas contrarrevolucionarias a los jóvenes maestros de la Campaña de Alfabetización y de los campesinos que los acogían.

Significó también que en abril de ese año se proclamó el carácter socialista de la Revolución en medio de los atentados que precedieron la invasión mercenaria apoyada por la marina estadounidense y que culminó con la victoria de Playa Girón por parte de las fuerzas cubanas.

El también poeta ejemplificó que el 16 de junio de 1961, el entonces primer ministro se sentó a escuchar a una representación de creadores en la Biblioteca Nacional; de ese intercambio nacerían las célebres Palabras a los intelectuales, discurso que sintetizó las perspectivas del sector y luego se convirtieron en la política cultural de la Revolución.

Añadió el presidente de Casa de las Américas que Fidel habló en su discurso de “crear espacios para todos los escritores y artistas honestos”, y rechazó dos modelos opuestos: el realismo socialista soviético y la cultura de masas yanqui, esta última un esquema que con la globalización ha colonizado al mundo.

Palabras a los intelectuales trazó las líneas de una plataforma de unidad que más tarde fructificaría en la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz, así como el impulso a las casas de cultura y los instructores de arte, la Universidad de las Artes y la Escuela Nacional de Arte, entre otras, apuntó Prieto Jiménez.

La sesión inaugural contó con la presencia de Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Uneac, y como anfitrión el vicerrector de la UH, José Antonio Baujin.

El programa del evento para esta jornada incluyó tres paneles: “Palabras a los Intelectuales. Contexto y significados”, “El Caimán Barbudo: 60 años de morder la realidad” y “La Casa de las Américas en la cultura de la Revolución Cubana”; el taller concluirá mañana con la realización de otras actividades en la propia universidad.

(Tomado de ACN)