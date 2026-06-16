Club de Observadores de Cienfuegos, presente en Fórum por la Innovación 2026

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El flamante Club de Observadores de Aves de Cienfuegos tuvo también protagonismo entre la veintena de ponencias realizadas durante las sesiones de base del Fórum por la Innovación 2026 en el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), un espacio concebido desde la ciencia y la creatividad que recién culminó.

Marleny Roque F., encargada de presentar el Club al resto de los participantes, reafirmó allí los propósitos del colectivo, enfocado en esparcir el gusto por un hobby que cada año suma nuevos adeptos en el archipiélago cubano. “El Fórum sirvió como plataforma para contar las experiencias que hemos tenido en cada una de las actividades efectuadas; las múltiples salidas al campo, dar a conocer las aves que usualmente observamos y otras mucho más raras de ver.

“Igualmente, adelanté sobre el proyecto que tenemos en mente llevar a cabo con los niños en temprana edad, en los círculos infantiles de sexto año de vida y primer grado en las comunidades de la CEN y el Castillo de Jagua, para fomentar el amor por esas especies y su conservación”, expresó Roque a este periodista.

A propósito, la observadora también aludió a la Feria Científica Expositiva efectuada en la CEN en fechas recientes, organizada por las jornadas de celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente. El Club tuvo resonancia allí con la muestra de fichas técnicas sobre aves endémicas y otras acciones junto a instituciones y entidades como la Empresa de Servicios Técnicos y Especializados (ESTEC), el Centro Nacional de Certificación Industrial (CNCI), la Casa de Cultura de la CEN y otras del ámbito educativo y sanitario.

“El club de Observadores de Cienfuegos por el cuidado del ecosistema y sus aves” fue el título de la ponencia llevada por Marleny, que secundó a otras presentaciones de gran impacto, cítese “Introducción al riesgo de eutrofización en los ecosistemas marinos” o “Articulación de actores en la gestión integral de los residuos sólidos municipales”, por solo mencionar algunas que buscaron promover la acción climática urgente y servicios para enfrentar los retos ambientales de la actualidad, además del fortalecimiento de la conciencia comunitaria sobre sostenibilidad y resiliencia en los distintos territorios de la provincia.

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