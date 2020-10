El bloqueo, la anaconda imperial para apolismar a los cubanos (+ Multimedia)

Parece una antigualla de tiempos donde solo imperaba la ley del garrote, el diccionario del más fuerte vigente en el salvaje oeste, pero es realidad desde hace sesenta años, cada minuto, cada segundo. El bloqueo imperialista contra el pueblo de Cuba, el más bárbaro acto genocida contra país alguno en la era moderna, se sustenta en el intento genocida de la potencia mayor del planeta de apolismar a una nación. Contra ese engendro jurídico y extraterritorial, verdadero acto de terrorismo económico, luchamos cada día los cubanos, no obstante reconocer todas las privaciones a que nos lleva.

Este producto interactivo que les propone el periódico 5 de Septiembre desmonta el bloqueo desde sus principales puntos de incidencia; al tiempo que lo contextualiza en tanto proceso histórico, consigna sus pretextos y desglosa sus acciones en los diferentes campos, para lo cual se vale de recursos textuales y visuales.