jueves, diciembre 11, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Publica la Gaceta Oficial el Decreto‑Ley 113 y las nuevas normas sobre transacciones en divisas

Cubadebate 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 18 segundos

La Gaceta Oficial de la República, en su edición número 89, publicó este jueves el Decreto‑Ley 113, referido a las transacciones en divisas dentro de la economía nacional.

Asimismo, se dieron a conocer las Resoluciones 140 (Bases generales para el sistema de gestión, control y asignación de las divisas de la economía nacional), 125 (Normas para la operatoria de cuentas bancarias denominadas en divisas) y 126 (Normas para la asignación de capacidad de acceso a la divisa).

Puede descargar la Gaceta Oficial con el Decreto-Ley 113

Transacciones en divisas: un camino necesario para robustecer la economía nacional

Visitas: 71

Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *