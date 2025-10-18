Pensar en Fidel: darles peso a las ideas (+Fotos)

Compartir en

La influencia y ejemplo del Comandante en Jefe, para la prensa, tuvo hoy su espacio en el panel “Fidel en la Prensa: El líder que escribió su historia”, realizado en el I Festival Granma-Rebelde.

El encuentro, con sede en la Estación Cultural de Línea y 18, del Vedado capitalino, contó con periodistas e investigadores vinculados a la obra de Fidel, quienes lo reafirmaron como un estratega para el que la prensa era un pilar fundamental.

Katiuska Blanco, periodista e investigadora, condujo el espacio que acercó a los presentes a las múltiples dimensiones de Fidel, y fue la primera en enfatizar que es una necesidad pensar en él, para darle valor al peso de las ideas, tanto en la comunicación institucional como en la individual.

Ignacio Ramonet, periodista y catedrático francoespañol, autor del libro “Cien horas con Fidel”, lo definió como un hombre con la palabra precisa y destacó el poder que ejercía a través de su dominio del lenguaje, pues incorporó, poco a poco, a los medios de comunicación a disposición de la Revolución, en sus métodos de lucha.

