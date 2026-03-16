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Cuba permitirá inversión de emigrados en sector privado

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Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer Ministro de la República de Cuba y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en la isla, informó el perfil del MINCEX en la red social Facebook.

En entrevista exclusiva concedida a NBC News, Pérez-Oliva Fraga afirmó que el bloqueo económico comercial, financiero y ahora energético por  Estados Unidos obstaculiza estos esfuerzos, al igual que la política agresiva del gobierno de Donald Trump en diversos ámbitos.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses”, declaró el vice primer ministro, quien añadió que también se busca facilitar vínculos con “los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”.

Durante la entrevista en La Habana, Pérez-Oliva Fraga precisó que la medida será anunciada oficialmente este lunes por la noche, como parte de la estrategia para ampliar las oportunidades de inversión en el país.

“Esto va más allá del ámbito comercial”, expresó el titular del MINCEX. “También se aplica a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, sobre todo en infraestructura”.

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