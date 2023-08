¿Cómo marcha la bancarización en Cienfuegos?

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 52 segundos

Contrario a como su nombre lo sugiere, la bancarización no es un proceso que atañe únicamente a los bancos. Su alcance abarca a todos los sectores, organismos e instituciones de la sociedad. También sus beneficios, y debilidades. De ahí que implementarla conlleve el trabajo conjunto de cada uno, que todos hablen el mismo lenguaje.

Para ilustrarlo con un ejemplo, si las instituciones bancarias emiten tarjetas magnéticas, con la consiguiente digitalización de las finanzas, no resulta coherente que el expendio de bienes y servicios permanezca sin los soportes tecnológicos necesarios para que esa tarjeta se convierta en un verdadero medio de pago, en una solución y no un problema. En lograr esa armonía, esa transformación, y hacerla sostenible, ahí radica la complejidad de este asunto.

FORTALEZAS

El sector del comercio en la provincia de Cienfuegos cuenta actualmente con 760 establecimientos dotados tecnológicamente para efectuar el pago electrónico o en línea, y ofrecer a la población el servicio de Caja Extra. Lógicamente, ese entramado técnico — harto beneficioso al tratarse de un sector con impacto directo en cuanto a servicios y venta de mercancías a la población— no ocurrió en un día. Hace algunos años la bancarización en el comercio cienfueguero es noticia, y el proceso no lo detuvo ni siquiera la llegada de la pandemia de COVID-19.

Yoel Castillo Fuente, director del Grupo Empresarial de Comercio en este territorio, mencionó el aumento en los últimos dos meses del uso de esas pasarelas. Por vía electrónica, específicamente mediante la Caja Extra, el sector en la provincia logró unos 8,9 millones de pesos entre enero y junio de este año, mientras, del 1 de Julio al 15 de agosto fueron 28 millones.

Mónica Sánchez Roca, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Cienfuegos, reconoció a propósito que en el municipio cabecera también van a la avanzada empresas como la Comercializadora de Combustibles (CUPET) y Xetid, entidad desarrolladora de la plataforma EnZona.

Otros territorios de la geografía provincial aparecen con resultados positivos en el diagnóstico socializado por Sánchez Roca sobre la marcha de la bancarización. La directiva explicó que en “Palmira y Rodas identificamos un buen ambiente de trabajo para la implementación de estas medidas. En Aguada de Pasajeros consideramos debía ir más adelantado el proceso, al contar con cajeros automáticos, sin embargo, allí faltan entidades por realizar el pago de salario mediante tarjetas magnéticas y hacer uso de banca remota”, dijo.

Este último canal electrónico puede utilizarse tanto por personas naturales como jurídicas. En el primer caso, resulta útil para transferencia de saldos, amortización de créditos, pago de servicios, aporte al presupuesto, entre otras operaciones. Mientras, las personas jurídicas pueden mediante la Banca Remota transferir fondos, hacer transferencias múltiples, depósitos de cheques, ingresos al presupuesto y acreditación de nóminas, etc. Sobre el tema Armando Valdés Herrera, director provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Cienfuegos, acotó que todas las empresas tienen que usar la Banca Remota. Esta plataforma “solo requiere un teléfono como soporte tecnológico, sin necesidad de computadora. Es algo que desde nuestra institución también debemos impulsar”, acotó.

LOS DEPÓSITOS SIGUEN EN LA MIRA

En el actual escenario de bancos, dinero en efectivo y cajeros automáticos que no dejan de ser noticia, las autoridades bancarias en Cienfuegos siguen identificando como una debilidad el comportamiento de los depósitos. Así trascendió en análisis efectuado esta semana sobre el tema, presidido por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia Maridé Fernández López, y Yolexis Rodríguez Armada, vicegobernadora provincial. Mónica Sánchez Roca, directora provincial de BANDEC, alertó que “los depósitos diarios del sector estatal de la economía mantienen un comportamiento similar a lo habitual, con tendencia a la disminución con respecto al mes anterior. El efectivo no está retornando a los bancos debido a las insuficientes ofertas de bienes y servicios en este sector”, explicó la funcionaria, y añadió que “los depósitos provenientes del sector no estatal están deprimidos. Hoy son los principales oferentes en el mercado, pero los ingresos provenientes de sus ventas no están entrando en su totalidad a nuestras sucursales.”

En esa línea Armando Valdés Herrera, director provincial del BPA, mencionó que el fenómeno también ocurre con las cuentas de ahorro de personas naturales. “Incluso los clientes que usualmente ahorraban ya no lo hacen, ha ocurrido el cierre de cuentas de este tipo, y ese asunto lo debemos revisar.”

¿CÓMO TRANSCURRE EL PAGO A JUBILADOS?

El 18 de agosto pasado comenzó en la provincia de Cienfuegos el pago a jubilados. “Este es un sector de la población que viene bancarizándose hace mucho tiempo, mediante la nómina electrónica y la tarjeta magnética”, explicó Susana Fernández Correa, jefa del departamento de Banca Personal y Banca Electrónica en la Dirección Provincial de BANDEC. Esta institución bancaria tiene la responsabilidad de acreditar mensualmente la jubilación a aproximadamente 11 mil personas. “Nuestras sucursales las priorizan durante los días fijados para el pago a jubilados, que en minoría reciben el dinero mediante la nómina electrónica, pues ya casi todos son titulares de tarjetas magnéticas”, refirió Fernández Correa.

Sin embargo, tanto para este como para otros grupos poblacionales, lo óptimo sería no depender de la extracción del dinero contenido en ese soporte, sino tener creadas las vías para utilizarlo así, desde la tarjeta magnética, algo que aún no ocurre, al menos en la dimensión esperada, y necesaria. A propósito, la vicegobernadora provincial de Cienfuegos instó a elevar la disponibilidad de canales electrónicos de pago en cada establecimiento que ofrezca bienes o servicios a la población, pues al generalizar la acreditación de salarios y pensiones en tarjetas magnéticas, carece de lógica que “las personas deban ir al banco luego y hacer la cola en busca del dinero en efectivo para pagar un producto. En cuanto servicio medie efectivo hay que tratar de convertirlo a pago digital, para evitarle a las personas ir a los bancos, porque de eso es lo que la población se queja”.

La capacitación sistemática en empresas, instituciones y organismos también resulta clave para el avance de la bancarización en Cienfuegos, expresó por su parte Maridé Fernández López, la máxima autoridad política de la provincia. A sortear las complejidades de este proceso en sectores como el agropecuario, el azucarero, el educacional, entre otros, instó Fernández López.

Pareciera que sí, pero este asunto no es nuevo. El país hace varios años inició el camino a la bancarización, mediante la emisión de tarjetas magnéticas, la creación de canales electrónicos de pago, la digitalización de operaciones en el sector empresarial, entre otras acciones. Algunos organismos despegaron, otros permanecieron en terreno analógico. Hoy la consolidación del proceso depende de factores como tecnología, capacitación y monitoreo constante de su impacto en personas naturales, nuevos actores económicos, empresas estatales, sector agropecuario, jubilados, entre otros sectores.

Impactos: 5