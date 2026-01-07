Cienfuegos cerró el 2025 con la tercera tasa de mortalidad infantil más baja de Cuba

Compartir en

Indicadores favorables en la tasa de mortalidad infantil muestra la provincia cubana de Cienfuegos, al cerrar el año 2025 obteniendo 5, 2 por nacidos vivos, la tercera con mejores resultados en el país informa la Jefa de Sección del Programa Materno Infantil, Doctora Danay Jiménez Espín.

De los ocho municipios reportan cero mortalidad, Abreus, Cumanayagua y Rodas, mientras solo falleció una gestante en el centro y sur, a pesar del recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense y de los intensos desafíos para la salud Materno Infantil en Cuba.

Acciones conjuntas desarrollan las instituciones de salud y otros sectores para el cuidado de las madres y niños unido a la intervención sanitaria, que logró evaluar a las gestantes y a los lactantes, y permitió definir los factores de riesgo explica la Doctora Danay.

“El ingreso oportuno, agrega, tratamiento adecuado de cada una de las gestantes y los lactantes, contribuyeron a la mejora de los indicadores, con respecto al año anterior.

“Ha sido incansable el trabajo del Sector, con todos los que tributan al Programa Materno Infantil, y en este 2026 vamos a continuar el quehacer para obtener mejores resultados”.

