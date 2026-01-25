Certificada por Junta de Acreditación Nacional Maestría en Administración de Negocios de UCf

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 50 segundos

Durante la semana transcurrida, la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cienfuegos (UCf), recibió la visita de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del Ministerio de Educación Superior, para realizar la evaluación externa, en la parte final del proceso, al Programa Académico de la maestría en Administración de Negocios, acción que al decir del claustro académico del centro de altos estudios, constituye un compromiso con la excelencia, y que finalmente terminó con resultados: la acreditación.

El equipo evaluador estuvo integrado por profesionales de alta valía en el ámbito académico y docente: las doctoras en Ciencia, Lázara Bastida Lugones, miembro del Comité Técnico Evaluador de la JAN, del Instituto Central se Ciencias Pedagógicas; y Grisel Yolanda Barrios, de UCLV. Participaron, además, Yenisey León Reyes, de la Universidad de Matanzas y Blanca Emilia Blanco Campins, de UH.

Este trabajo transcurrió a través de un proceso desarrollado a modo de encuentros y diálogos con los actores involucrados, en especial con su coordinadora, la MSc. Damarys Hernández Castillo, quien abunda sobre el tema, tal como se describe la Maestría de marras:

“La diversidad de enfoques y desarrollos teóricos que tienen lugar actualmente en el campo de las ciencias administrativas, fundamentan el constante perfeccionamiento teórico y metodológico del programa de maestría en Administración de Negocios, concebido para profesionales de los campos de las ciencias económicas, contables, financieras y administrativas. También pueden cursarlo profesionales graduados en otras especialidades de las ciencias técnicas, que en su gestión profesional tengan experiencias y vínculos con el desempeño de funciones gerenciales o liderazgo en organizaciones, instituciones o entidades de importancia para la economía del país”.

Tiene una duración de tres años y actualmente en su cuarta edición, en la Empresa de Cementos Cienfuegos. Se inició en el 22 de noviembre de 2010 y hasta la fecha ha culminado tres ediciones, con 69 graduados de Máster en Administración de Negocios, la mayoría de los cuales se desempeñan en el sector empresarial del territorio. La segunda edición se ejecutó en la Refinería de Cienfuegos.

Las materias impartidas van desde: Administración de empresas, Metodología de la investigación, Técnicas cuantitativas, Análisis económico-financiero, Gestión de la Información, Técnicas Estadísticas, Gestión de recursos humanos, Marketing, Dirección de operaciones y calidad, Gestión por Procesos, Gestión de Calidad, Habilidades Gerenciales, Dirección estratégica, Planificación de empresas, Planificación y gestión financiera, Desarrollo local y gestión empresarial, Investigación de Mercados, Plan de Negocios, Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo local, Contabilidad Financiera, Contabilidad de Gestión, Presupuestación a Corto Plazo, hasta la Presupuestación a Largo Plazo.

En diálogo con el Dr. C Roberto Yasiel García Dueñas, director de Organización, Planificación, Control y Calidad de la Universidad de Cienfuegos, conocimos que, “Resulta esta maestría una actualización de los conocimientos de los magisters, en la adquisición de conocimientos teórico prácticos, lo cual adquiere particular importancia en el caso de los especialistas vinculados a la gestión empresarial”. Acreditada en 2016, acaba de certificarse la maestría en Administración de Negocios de UCf con la evaluación externa de la JNA, un paso adelante en la calidad de la academia de esta alma mater.

Visitas: 6