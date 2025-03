Centro Sicopedagógico de Cienfuegos: la maravilla del amor sin límites (+post y galería)

Compartir en

Nos abrazó el amor. Apenas sin darnos cuenta el grupo de periodistas de Cienfuegos que visitamos (como parte de la Jornada de la Prensa) al Centro Sicopedagógico Gregorio Morgan Hernández, sentimos que allí, en ese sitio, habita el amor y como asegura el poeta se engendra la maravilla cotidianamente.

Como muchas instituciones del país, también sufren el impacto de la realidad que vivimos, mas ello no detiene el quehacer de un colectivo que no escatima en esfuerzos y acciones para que sus “muchachos” estén lo mejor posible. Y eso pudimos constarlo no solo en las palabras de Aymée Navarro Álvarez, subdirectora general, apasionada del quehacer como defectóloga, sino en cada una de las áreas a las que accedimos.

Un lugar limpio, personas en cuyos rostros se advierte el paso del tiempo y las huellas propias de sus discapacidades; pero también las del cuidado permanente de enfermeros y asistentes; así como de los maestros como son llamados por quienes los consideran su más cercana familia.

Aymée nos descubrió historias de algunos de los residentes; muchos llegaron niños y hoy son personas mayores que han tenido en el centro a un verdadero hogar. Está, por ejemplo, Begonia, a punto de cumplir sus 75 años. Es una niña grande que besa y abraza a todos. “¿Tú eres mi amiga? ¿Tú me quieres? Son de sus preguntas más recurrentes y no puede una resistirse a tanta inocencia y ternura. Ah y los pomitos son sus juguetes preferidos.

Como Begonia hay otros. Todos reciben las atenciones y cariño del personal especializado y de servicio, quienes se desdoblan a asumir lo que sea necesario para que la estancia de los residentes (permanecen en el Centro) y los seminternos sea adecuada y no les falte lo imprescindible.

Y una representación de los no pocos artistas con que cuentan cantaron y bailaron. Nos demostraron, de esa manera, que la voluntad es lo más importante, como lo es también la entrega y dedicación de quienes los cuidan y cada una de las familias.

Porque el amor no puede faltar en ninguno de nuestros actos, les dejemos- a nombre de todo el gremio- un donativo; para nosotros modestísimo; para ellos importante “porque todo lo que nos ayude es bien recibido”, según expresó la subdirectora.

Y partimos del Centro Sicopedagógico de Cienfuegos con el pacto de cariño de volver siempre y junto hacer la maravilla del amor sin límites.

