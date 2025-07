Antígona, la versión brechtiana de la tragedia griega a las tablas del Terry

Compartir en

La compañía habanera Impulso Teatro subirá a las tablas del “Tomás Terry”, en funciones de sábado 19 y domingo 20 (3:00 p.m.), su versión de la tragedia Antígona, del poeta griego Sófocles, representada por primera vez en el año 441 antes de Cristo y adaptada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1948.

La dirección artística está a cargo de la directora del colectivo teatral, Linda Soriano, quien además asume el papel de Antígona, compartido con Lizzie Lima; Eudys Espinosa encarna a Creonte, mientras a Osvaldo Cano se le debe la dramaturgia y asesoría escénica.

La adolescente Antígona enfrenta los designios del rey de Tebas, su tío Creonte, a fin de dar sepultura a su hermano Polinice. La firmeza de la joven en defensa de sus derechos desata el conflicto familia-Estado.

En declaraciones a medios capitalinos tras su estreno, Soriano indicó que la puesta tiene un enfoque global. “La obra de arte coge vuelo cuando es capaz de ser entendida por cualquier lenguaje, tristemente los mismos conflictos nos siguen habitando”, especificó.

Interrogada sobre lo que tendría que decir la pieza al espectador cubano de hoy la teatrista expresó: “Nada en particular, considero que condicionaría su percepción. La puesta en sí habla. Cada cuál dialoga con ella desde su realidad, su vivencia, su sensibilidad y su dolor. Mi voz ya fue a través de ella. Más pertinente sería preguntar: ¿Qué tiene que decir la obra al ser humano de hoy? Los cubanos somos humanos, y la humanidad no está a salvo”.

Por tanto, la Antígona de Impulso Teatro no tira el ancla en una época o ámbito geográfico identificable. Lo cual no significa que no sea una Antígona cubana, como se manifiesta en la gestualidad de los actores y en la peculiaridad de su apoyatura musical en vivo, a cargo de un cuarteto de percusión criolla.

Estrenada a finales de febrero de 2024 en la sala habanera Bertolt Brecht, al mes siguiente Impulso Teatro presentó la obra en el III Festival Internacional de Teatro Progresista, que tuvo lugar en Caracas.

Fundado en La Habana en 2015 por el prestigioso director Alexis Díaz de Villegas (1966-2022), Impulso Teatro ya cuenta en su palmarés con varios premios nacionales y foráneos. Como el primer lauro del Jurado de espectadores de la XII edición del Premio Internacional “Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro” (Milán 2022) y el “Aire frío”, correspondiente a los nacionales Premios Villanueva de 2024.

Y de hecho ya está considerada como una de las compañías más notables de la escena teatral cubana contemporánea.

