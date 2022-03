Zelenski: Negociaciones representan el único modo de acabar el conflicto

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, expresó hoy en sus comentarios para la CNN que las negociaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, representan el único modo de poner fin al conflicto entre ambas naciones.

«Estoy preparado para las negociaciones. Estaba preparado a lo largo de los últimos dos años», manifestó Zelenski.

El mandatario ucraniano criticó a aquellos que consideren que las negociaciones entre Moscú y Kiev son «superficiales» y no pueden resolver la situación. «Simplemente no entienden que es muy importante. Si hay al menos un 1 % de posibilidades de que podamos frenar esta guerra, creo que debemos tomar esta oportunidad», manifestó.

De acuerdo con Zelenski, aunque las fuerzas de su país ya demostraron que «pueden asestar un fuerte golpe», la «dignidad no va a salvar las vidas». «De este modo, creo que debemos utilizar cualquier formato, cualquier oportunidad para tener la posibilidad de negociar, de hablar con Putin pero si estos intentos fracasan, significaría que es la Tercera Guerra Mundial«, señaló.

Al mismo tiempo, precisó que hay compromisos que Ucrania no puede aceptar «como un Estado independiente», incluido «cualquier compromiso relacionado con la integridad territorial o la soberanía» del país.

«No pueden obligarnos a estar en este limbo»

El presidente ucraniano señaló que, pese a la asistencia militar y económica brindada por los países miembros de la Alianza Atlántica a Ucrania, el bloque militar dio esperanzas falsas al país. Según Zelenski, la OTAN dio una respuesta «muy clara» a Kiev afirmando que no será miembro de la alianza «pero, públicamente, las puertas seguirán abiertas«. «Si fuéramos miembros de la OTAN, una guerra no habría empezado. Quiero recibir garantías de seguridad para mi país, para mi pueblo», agregó.

«Pero si no están preparados para salvar las vidas de la gente, si solamente quieren vernos vivir en dos mundos, si quieren vernos en esta posición ambigua cuando no entendemos si pueden aceptarnos o no, no pueden ponernos en esta situación, no pueden obligarnos a estar en este limbo», afirmó el mandatario de Ucrania.

«Si los miembros de la OTAN están preparados para vernos en la alianza, que lo hagan de inmediato», declaró Zelenski.

Negociaciones con Moscú

Desde finales de febrero, las delegaciones de ambos países han llevado cuatro rondas de negociaciones, la última en formato de videoconferencia.

Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que Occidente manipula a la delegación ucraniana y no deja a Kiev aceptar exigencias «absolutamente mínimas», un hecho que ralentiza las conversaciones con Moscú.

Mientras, este 18 de marzo, el líder de la delegación rusa en las negociaciones con Kiev, Vladímir Medinski, subrayó que, pese al acercamiento de las posiciones de las partes, de momento es pronto para hablar de una reunión entre los presidentes de los países dado que Moscú y Kiev deben preparar el texto de un documento que será también aprobado por los jefes de los Ministerios de Exteriores de ambas naciones. Asimismo, destacó que, antes de pactar un acuerdo, las partes deberán abordar también las garantías adicionales para Ucrania. (Actualidad RT)