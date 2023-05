Zelenski сomenta la toma de Artiómovsk por las fuerzas rusas

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, comentó hoy durante su estancia en Japón la toma por Rusia de la ciudad importante de Artiómovsk, conocida en Ucrania como Bajmut.

Durante una reunión con el mandatario estadounidense, Joe Biden, al margen de la Cumbre del G7 en Hiroshima, uno de los periodistas se dirigió al líder ucraniano con una pregunta y una afirmación: «¿Bajmut todavía está en manos de Ucrania? Los rusos dijeron que tomaron Bajmut».



«Creo que no«, contestó Zelenski. «Pero tiene que entender que allí ya no hay nada. Ellos lo destruyeron todo», precisó. «Es una lástima, es una tragedia, pero a día de hoy, Bajmut está solo en nuestros corazones. No hay nada en este lugar», indicó Zelenski, citado por Reuters.

Por su parte, el portavoz presidencial ucraniano, Serguéi Nikíforov, insiste en que Zelenski no confirmó la pérdida de Bajmut. De acuerdo con el vocero, la pregunta del periodista se formuló afirmando: «Los rusos dijeron que han tomado Bajmut», a lo que Zelenski respondió: «Creo que no».

Ministerio de Defensa ruso confirma la toma de Artiómovsk

Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este domingo la toma de Artiómovsk, conocida en Ucrania como ‘Bajmut’.

«Se ha terminado la liberación de la ciudad de Artiómovsk como resultado de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner apoyados por la artillería y la aviación del Grupo de Fuerzas del Sur», reza un comunicado del Ministerio.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha felicitado al grupo Wagner y a las Fuerzas Armadas del país. «Vladímir Putin felicita a las unidades de asalto Wagner, así como a todos los militares de las Fuerzas Armadas rusas que les prestaron el apoyo y la cobertura de flanco necesarios, por la culminación de la operación de liberación de Artiómovsk», informó el servicio de prensa del Kremlin.

Previamente, el líder del grupo militar privado ruso Wagner, Yevgueni Prigózhin, informó que este 20 de mayo, la urbe «fue tomada por completo«. Prigózhin precisó que los combates por Artiómovsk duraron 224 días. A partir del 25 de mayo, el grupo militar retirará sus tropas de Artiómovsk para recuperar fuerzas y volver a los entrenamientos, explicó Prigózhin. Hasta entonces, se crearán líneas de defensa y las posiciones de control de la ciudad serán transferidas al Ministerio de Defensa ruso. (Resumen con Actualidad RT)