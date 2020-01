Zarif: Europa ha traicionado el acuerdo nuclear para evitar aranceles de Trump

Francia, Reino Unido y Alemania han traicionado el acuerdo nuclear firmado con Irán de 2015 ante las amenazas de Estados Unidos de imponerles aranceles, ha afirmado el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, señalando que Europa ha perdido “autoridad moral”.

El canciller citó en un tuit un informe de The Washington Post que analiza la táctica de EE.UU. en torno al pacto para acusar a los tres países europeos de ceder a la presión del país norteamericano, “vendiendo” en un acto de apaciguamiento lo que quedaba en pie del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

“Esto no funcionará, amigos míos. Ustedes solo van excitando su apetito. ¿Recuerdan a su matón de la secundaria? Si quieren vender su integridad, adelante. Pero no asuman una autoridad moral / legal; no la tienen”, escribió Zarif.

Hace par de días, Londres, París y Alemania anunciaron que habían activado el mecanismo de disputa por el incumplimiento de Teherán de los términos del acuerdo nuclear. En una declaración conjunta, afirmaron que las acciones iraníes “tienen implicaciones de proliferación no reversibles”.

El pasado 5 de enero, Teherán anunció que eliminaría los límites que le impiden enriquecer uranio, subrayando al mismo que continuaría cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

La medida se produjo tres días después de que EE.UU. efectuara un ataque en el aeropuerto de Bagdad (Irak), en el cual fueron asesinados el importante general iraní Qassem Soleimani y otras 11 personas.

Washington abandonó el PAIC de manera unilateral en mayo de 2018, tras lo cual los países firmantes restantes manifestaron su deseo de mantener el acuerdo.

Bajo el PAIC, Irán había aceptado suspender su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Tras el incumplimiento de las otras partes, Teherán empezó a revertir sus compromisos.

Mientras, el presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un nuevo convenio, conocido como ‘acuerdo de Trump’, pero Irán ha rechazado la idea de un nuevo pacto.

