Yusely González, una historia de mujer entre la melodía de una flauta y el aroma del café

La historia de la música de una ciudad está dada a través de la obra y los aportes de artistas que trazan caminos que se conjugan con la cotidianidad. Es muy grato ver cómo talento y creatividad se unen en muchas ocasiones para mostrar cuánto se puede hacer por el arte local. La búsqueda de caminos auténticos que derivan en el bienestar de otro grupo poblacional, la puesta en macha de ideas y conceptos que van más allá incluso del arte musical. Todo esto se conjuga en el proceso creativo de la flautista, compositora y directora de la agrupación Kfé Mezclado Yusely González Moreno, quien tiene una interesante labor comunitaria con el Proyecto La Ruta del Café Guamuhaya. Los invito a conocer un poco su historia de vida, sus comienzos en la música y proyección artística.

Yusely comienza estudios en la escuela de música Benny Moré de su natal Cienfuegos, donde realiza su nivel elemental. Elige primeramente el violín, bajo la tutela de la profesora Emilia Bondarenko. Posteriormente se decide por la flauta, instrumento que la acompaña hasta nuestros días. En noveno grado coincide con la entrada a la escuela de la profesora Bronia Mejías Polo, quien la prepara para su ingreso al nivel medio superior, el cual realizó en la provincia de Camagüey, en la escuela José White. Allí fue alumna del maestro Pedro Dalmau Cervantes.

“Estoy muy agradecida con Bronia, porque realmente fue un pilar importante para que yo pudiera presentarme a estas pruebas de nivel medio. Me ayudó a prepararme en todo, flauta, solfeo, apreciación musical, todas las asignaturas para poder aplicar a estas pruebas. Realmente si no fuera por ella, hoy no estaría aquí conversando contigo como músico, como flautista. Ella es muy buena profesora; yo le digo que nació para el magisterio. Fui su primera alumna, su primera experiencia y su primera graduación de nivel elemental.

“Al profesor Pedro Dalmau, también le estoy más que agradecida por todo el tiempo que me dedicó, por sus experiencias, su sabiduría y paciencia. Es muy querido, porque fue el profesor de varias generaciones de flautistas, tanto en la escuela de nivel medio, como del ISA. Recuerdo que mi primera obra relacionada con la música popular fue un danzón compuesto por él que toqué en la graduación, un regalo suyo hecho para mí, se llama Club Camagüeyano, y por supuesto, me llenó de orgullo y mucho nerviosismo también,porque era un gran reto interpretar una obra de mi maestro, a quien además respeto muchísimo, admiro y quiero como a un padre. Aún la conservo y la tengo incorporada dentro del repertorio de la agrupación.

Pasé mi servicio social aquí en Cienfuegos, vinculada a la Escuela Benny Moré. Estuve allí por un periodo de siete años, trabajando con los niños y con la maestra Bronia, y por supuesto, me incorporé a la Orquesta de Flautas que en aquel momento no estaba aún profesionalizada, pero ya tenía un fuerte trabajo con los estudiantes. En el año 2007 termino mi trabajo vinculado a la escuela y me direcciono más hacia la música popular a partir de la propuesta de Erisbel López Hernández, cantante actualmente de la agrupación Kfé Mezclado y de Emilio Pérez Mena, antiguo guitarrista, para integrar lo que en aquel momento fuera el Septeto Bahisón, que devendría luego en Kfé Mezclado.

“En 2015, Erisbel me hace la propuesta para asumir la dirección. Realmente dirigir una agrupación implica muchas responsabilidades, entre ellas con los músicos que trabajan contigo, el tener que garantizarles fuentes de empleo y otra serie de cosas vinculadas a la producción y demás. Una labor bastante compleja, porque como bien me habías comentado, si es difícil dirigir, más lo es para nosotras las mujeres, a un grupo de hombres;pero siempre he recibido el respeto de todos y eso me ha ayudado y aportado mucho también. Estamos ahora en el Café Mercantil como Kfé Mezclado.”

Yusely González ha demostrado que no existen retos si se tiene la voluntad para asumirlos. Sus contribuciones a la música están dados mayormente a través de su agrupación, la que ha mantenido un espacio dentro del público cienfueguero y abre ahora otro capítulo con la inauguración del Café Centro Mercantil, que más que un centro gastronómico, es un espacio para la cultura cafetalera local y nacional, asociado a la Ruta del Café Guamuhaya, un proyecto para el desarrollo comunitario.

Es una mujer con muchos deseos de hacer y de contribuir al enriquecimiento espiritual desde Cienfuegos, donde propone a la comunidad y al visitante unir la música de un excelente Kfé Mezclado con el aroma del arte sureño.