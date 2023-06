Yoel Leyva entre las voces que, desde Santiago, defienden el bolero

El Festival Boleros de Oro es siempre un reencuentro con una familia que se crea en cada edición, donde se suman cada año nuevos participantes y se actualiza lo que está sucediendo en Cuba y en otras regiones de la geografía internacional. En esta ocasión, tuve la agradable sorpresa de reencontrarme con un reconocido intérprete del bolero en Santiago de Cuba, Yoel Leyva Cause, que me actualizó sobre lo que estará aconteciendo por estos días en esta ciudad con su festival dedicado al género.

Yoel: “La 34 edición del Festival Boleros en Santiago abre sus puertas del 21 al 25 de junio. En esta ocasión estará dedicado a una de las grandes artistas de Cuba, una mujer que desde el año 2002 se hizo sentir en Santiago como artista invitada a este evento. Su figura, a partir de ese año fue imprescindible. Ella es la inolvidable Farah María, La Gacela de Cuba, que no la conocimos como a una bolerista, porque siempre fue una cancionera, pero tuvo mucho que ver la voz de Farah con los lazos entre la canción y el bolero. Es, como a otros artistas, que el público ha amado, admirado y seguido durante su carrera, un enorme placer, que se les dedique esta fiesta del bolero.

“Habrá conciertos y coloquios. Para nosotros es una gran satisfacción cada entrega, porque, además, el bolero nace en Santiago con Pepe Sánchez en el 1883, y ahora se están celebrando los 167 años de su natalicio. Esta fiesta, como homenaje a ese gran trovador y sastre que fue él, también es un punto más para nuestra ciudad creativa, en la música”.

Es una ciudad que tiene un repertorio autóctono de boleros muy importante, e interesante. ¿Se sigue defendiendo actualmente en Santiago el bolero?

“Sí, en Santiago, aparte del festival, tenemos también las peñas de boleros en la misma Jutía Conga de la Uneac, y en el patio del bolero Fernando Álvarez, que ya cuenta con seis años de fundado. Allí se presentan consagrados y artistas noveles del género, que mantenemos vivo”.

Yoel, hábleme sobre de lo que significa para usted el bolero

“El bolero forma parte de mi vida, porque es un género que me apasiona. Desde que conocí este mundo, nunca he salido de él, no puedo vivir sin bolero. Tengo que estar siempre en contacto con él, es el género con que me identifico y me hace feliz cada vez que lo interpreto. Me he sentido realmente contento de conocer a grandes intérpretes del bolero como Fernando, Pacho, Lino Borges, Roberto Sánchez, Ñico Membiela, esta lista extensa que tiene el género. Creo que mientras yo viva y mantenga mis condiciones vocales, estará presente en mi repertorio, porque yo amo al bolero”.

¿Cuáles son los temas con que más se identifica?

“Entre los boleros que me apasionan están, de Roberto Puentes, Cómo pienso en ti; Imágenes, de Frank Domínguez; de Isolina Carrillo, Eres parte de mi vida; de César Portillo de la Luz, Interludio, Canción a la canción; tengo muchos de Calixto Cardona, un santiaguero que amó también el género. Y De bolero en bolero, que es un tema que identifica a Calixto como autor, porque es la historia de un bolerista”.

¿Cómo intérprete, mantiene una peña en estos momentos donde se le pueda ir a escuchar?

“No, pero estoy fijo en la Jutía Conga de la Uneac y en el espacio del Patio del Bolero Fernando Álvarez. Me acompaña un guitarrista que es genial, Gabino Jardines, quien fue el guitarrista que acompañó durante mucho tiempo a Farah María”.

Hay algo que me llama mucho la atención en Yoel y es cómo aborda la obra del compositor cienfueguero Felito Molina Marín, y además aboga porque sea llevada a escena en nuevas voces. Me parece muy positivo que intérpretes de otros lugares de Cuba, quieran también incorporar a su repertorio la obra de este cienfueguero, que es lamentablemente casi desconocido y tiene boleros excelentes. Es el resultado de estos encuentros, que cada vez se conozca más la obra de todos los cultores, no importa la región del país, para así lograr realmente la salvaguarda de un género tan cubano y a la vez, tan universal.