«Yo soy Tina» y en su voz navega la historia de Aguada Radio

La radio tiene esa magia. Uno no puede evitar lo de imaginarle rostro a cada voz, cuando la escucha. De la imaginación nace el mito de la voz radial y se alimenta de la complicidad entre el locutor y el oyente. No importa que la televisión colonizara las mayorías. La radio se escucha; sus voces penetran hogares y corazones y llegan a habitar, con identidad propia, los más diversos micromundos.

El reto termina cuando podemos contrastar con la realidad el rostro que imaginamos, o será que empieza. Hace poco conocí en persona a una de esas voces, símbolo de la palabra hablada ante el micrófono. – Yo me llamo María Agustina Moura Molina, pero si usted pregunta por María Agustina, pocas personas sabrán… yo soy Tina. A esta mujer menuda, de sonrisa joven y ojos que escudriñan, pertenece la voz que, serena y enérgica a la vez, informa como convidando a la acción.

¿Cómo llegó a ser locutora de radio?

“Yo fui locutora en Radio Ciudad del Mar porque pasé un curso muy bueno que se impartió durante dos años en la emisora provincial. Después me mudé a La Habana. Yo soy profesora de Inglés; me fui a dar clases de Inglés a La Habana”.

“Allá me estuve preparando con Ibrahim Aput para entrar a trabajar en Radio Reloj, pero mi madre enfermó y yo regresé a Aguada de Pasajeros. Estaba sin trabajo.

“Entonces surgió la idea de esta emisora. Vi los cielos abiertos. Rápidamente me presenté; me aceptaron y comencé a trabajar”.

Fue este el momento en que la vida de Tina pasó a formar parte de un empeño colectivo que transformó el día a día de su pueblo natal. Su historia a partir de ahí es también la de Aguada Radio.

Hablemos de los inicios, que tan difíciles suelen ser.

“La casa que hoy ocupa Aguada Radio pertenecía a la Cruz Roja. Hubo que remodelarla completamente y durante la transformación solo había, por todos lados, tierra y nada más. Aquí nosotros cargamos arena… hicimos de todo. Hasta que finalmente se fundó la emisora y salimos al aire por primera vez un 24 de febrero, hace 17 años.

“Aquello era tremendo. Se transmitía con una grabadora de cinta y un ‘güevito’ de disco que yo traje de mi casa. Cuando se grababa en cinta era el programa completo; si duraba una hora teníamos que estar grabando todo ese tiempo. No existían condiciones técnicas para hacerlo de otra manera.

“Inicialmente éramos muy pocos trabajadores. Salíamos al aire durante una hora. Lo único que hacíamos era la revista Luz verde del dial y para trabajar organizábamos una rifa. Se rifaba porque todos queríamos trabajar. Eran los tiempos en que la idea del hombre-radio se hizo popular; todo el mundo tenía que hacer de todo. Con el tiempo fue aumentando la programación y el tiempo, hasta lo que tenemos hoy: tres horas de transmisión. Pero todo con mucho trabajo y sacrificio”.

¿Y el impacto en la población de Aguada de Pasajeros?

“A pesar de las condiciones rudimentarias, el pueblo estaba agradecidísimo porque estaba ansioso de tener una emisora de radio. Aguada tenía un precedente, personas que transmitían desde sus hogares, radioaficionados que tenían sus programas incluso, pero nunca se había materializado una emisora de radio, y el pueblo lo agradeció muchísimo, bueno, hasta el día de hoy, que nos adoran”.

¿Usted cree que la gente sigue escuchando la radio?

“Pese a que muchas personas digan que no, nuestra radio se escucha. Nosotros tuvimos mayor alcance cuando trasmitíamos por la Frecuencia de Amplitud Modulada (AM). Llegamos a tener reportes de audiencia de regiones distantes, incluso de Pinar del Río. En general, hemos tenido históricamente una gran audiencia. La programación ha ido mejorando con el tiempo”.

Pero la emisora ha transitado por diferentes etapas con el personal. Usted misma estuvo ausente por tiempo.

“El personal ha ido cambiando. Yo me jubilé. Estuve en mi casa, obsoleta. Hasta que un buen día me dije, —por qué, si yo todavía me siento bien—, voy a regresar. Y aquí estoy”.

Y cómo iba a quedarse en la casa, si para muchos usted es la voz de Aguada Radio, ¿la reconocen en la calle?

“No puedo hablar en público. Cuando lo hago, las personas siempre se viran y me dicen: —Tú eres la del radio. No puedo correr una máquina por teléfono porque me conocen la voz; saben quién soy. Las personas de Aguada de Pasajeros me quieren mucho y quieren mucho a la emisora. Donde quiera que llego, encuentro las puertas abiertas. Recibimos diariamente muestras de cariño.”.

¿Qué formula aplica para tener tanto reconocimiento?

Yo hago radio de modo que esta se parezca a mi pueblo. No es una radio elitista, aunque tampoco chabacana ni populachera. Hablo en términos cariñosos, cordiales, que complacen al oyente y donde quiera que llega, no solo yo, cualquier miembro de Aguada Radio, es bien recibido porque las personas están muy contentas con su emisora.

“Los oyentes nos llaman mucho y comparten con nosotros. Muchas veces yo les digo: —Nosotros somos una ventana para canalizar sus problemas; no los podemos resolver. Aquí llaman hasta para decir que no hay resistencias para hornillas eléctricas. La gente confía en nosotros y eso es muy importante: la confianza”.

Aguada Radio está comenzando una nueva etapa. Se ha renovado parte del colectivo y quedan algunos como usted, con mucha experiencia, para guiar a los más jóvenes. ¿Qué piensa del futuro?

“Esta nueva etapa de la emisora, creo que será muy positiva. No solo para nosotros los trabajadores sino para el pueblo, que merece mucho más. Ya es tiempo de que aumentemos horas al aire. Para alcanzar esta meta resulta vital la formación de nuevos profesionales de la radio, directores de programas, locutores”.

Este 24 de febrero, Aguada Radio celebra el aniversario 17 de su salida al aire. En esa estación, Tina, maestra insustituible para las nuevas generaciones de locutores, seguirá siendo ese rostro de sonrisa veloz y mirada desbordando inteligencia, picardía quizás, dueño absoluto de voz cálida y segura de las noticias y la Historia.