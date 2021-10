“Yo confío en el futuro del deporte”

La cercanía de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, histórica cita que acogerá Cali, Colombia, del 25 de noviembre al cinco de diciembre próximos, promovió nuestro diálogo con Roberto Martínez Aroche, jefe del departamento de Alto Rendimiento del Inder Provincial, aunque muchos otros tópicos fueron abordados en nuestra conversación, a la cual el directivo, como es habitual, accedió sin reparos.

“Hasta este momento tenemos una preselección de 17 muchachos de once disciplinas deportivas, además de dos entrenadores. De ellos, ya están clasificados directos siete atletas, dos per cápita de atletismo, bádminton y levantamiento de pesas, y uno de patinaje. Todavía otros pueden hacer el grado, incluidos los peloteros que son cuatro preseleccionados”, nos dice Martínez Aroche.

Precisamente el béisbol llama la atención, pues se había dicho que la base del equipo saldría del que acaba de concluir en el cuarto lugar del Campeonato Mundial Sub-23. ¿Habrá posibilidades ahora para los cienfuegueros?

“Sí, es posible, pues recuerda que se trata de Juegos Panamericanos Juveniles. En el caso del ‘Mundial Sub-23’, la Federación Internacional autorizó a un grupo de jóvenes que ya no estaban en la edad de 23 años a participar, debido a que la fecha del torneo se había desfasado. Pero ahora es juvenil, así que creemos que alguno de los nuestros puede estar en la nómina”.

¿Mayores esperanzas en Cali?

“Como todos conocen, Yiselena Ballar Rojas resultó medallista de bronce en el reciente Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo, en la especialidad de lanzamiento de jabalina, por lo que sin dudas aparece como una de las serias aspirantes al podio en la cita de Cali. Otro con grandes posibilidades de rendir una buena faena es el patinador Richard Díaz Abreu, con excelente actuación en el evento clasificatorio. Y en el caso de las pesas, fundamentalmente con Mary Félix Sarría Ruiz, existen enormes expectativas luego de alcanzar una medalla de plata y otra de bronce en certamen realizado en la propia Colombia. No podemos dejar de mencionar a Marelys González, nuestra remera, que a pesar de su juventud ya posee experiencia competitiva en eventos de primer nivel, por lo que ese bote de doble sin timonel va con pretensiones de colarse en el podio”.

¿Se extraña la presencia de cienfuegueros en otras disciplinas?

“Por ejemplo, en el voleibol contábamos con tres representantes, pero lamentablemente ese equipo no pudo asistir al clasificatorio debido a la Covid-19 y quedaron fuera, en un deporte fuerte para Cienfuegos y para Cuba. Así mismo nos pasó, entre otros, con un nadador y varios muchachos del polo acuático, esta última una disciplina emblemática para nosotros”.

Acerca del reinicio del curso escolar este 4 de octubre, el directivo explica:

“Fundamentalmente vamos a priorizar la parte docente, para que los estudiantes-atletas puedan actualizarse con sus asignaturas y vencer el grado actual. Ya se había anunciado que esta semana comenzaron los alumnos de grado doce de la Eide y tercer año de la EPEF. Luego, el 8 de noviembre se incorporarán los atletas desde sexto hasta onceno grados, y el 15 los comprendidos desde primero a quinto. Como estrategia del Alto Rendimiento, pretendemos que, mientras ese proceso vaya avanzando, realizar junto a Medicina Deportiva, unos análisis a todos los deportistas continuantes, ya que muchos de ellos han padecido los embates de la Covid. Todos conocemos que esa enfermedad deja secuelas, incluso graves, por lo que queremos comprobar, desde el punto de vista científico y técnico metodológico, cómo entran los muchachos para enfrentar luego los entrenamientos, pues todos no podrán recibir las mismas cargas en los mesociclos de preparación, los cuales deben dar inicio en los meses de marzo-abril de 2022”.

¿Regresarán los Juegos Escolares?

“Hasta este momento, la dirección nacional del Inder ha informado que no se celebrarán los Juegos Escolares y Juveniles, y es algo lógico, pues si, como se espera, el actual curso termina en marzo y empezamos los entrenamientos en abril, no hay tiempo suficiente para competir en el mes de julio. En estas edades no existe maestría deportiva, pues es una etapa de iniciación, consolidación y perfeccionamiento, por lo que requiere de mayor preparación para poder medir los objetivos competitivos”.

Sin dudas esto genera un futuro incierto para los resultados de Cuba, pues de aquí salen los atletas de los próximos ciclos olímpicos.

“En realidad es un gran reto que tiene el Alto Rendimiento en nuestro país. La pandemia ha traído desfasamiento del sistema de preparación y serán casi tres años sin competir. Ello ha traído que la categoría juvenil se multiplique, mientras la escolar va quedando en cero. Las estrategias están encaminadas entonces a fortalecer el trabajo en la base, potenciando un mejor proceso de selección y detección de talentos, y trabajar fundamentalmente con las categorías por debajo de los once años. De ahí saldrán los muchachos que luego formarán parte de la matrícula de la Eide y podemos garantizar, al menos, dos años del próximo ciclo olímpico, con atletas pioneriles y escolares, pues te repito que existirán muchos que, aun sin competir, estarán ahora engrosando las filas de la cantera juvenil”.

A pesar de todo, ¿confía en el futuro?

“Yo confío en el futuro del deporte. Y como siempre digo, confío en atletas, entrenadores y familiares. Y también los incluimos a ustedes, los miembros de la prensa, que nos ayudan mucho en todo el proceso. Pienso que el reinicio lo encararemos con más fuerza. Hemos tenido más tiempo de superación y para saber a dónde vamos y qué queremos. Quizás el ciclo no sea como el que deseamos, pero en él estamos seguros de que vamos a promover a los centros nacionales los atletas que necesita Cuba para los Juegos Olímpicos de 2028. Incluso hoy, a pesar de que no se ha competido, tenemos una propuesta de once nuevos ingresos a la estructura nacional. Si hacemos las cosas con inteligencia, aprovechamos nuestras fortalezas y aprendemos de nuestras debilidades, podemos mantener los resultados que Cienfuegos mostró en los últimos años”.