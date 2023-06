Yandry, activo joven cienfueguero delegado del Poder Popular

Yandry Jorge Bravo de La Nuez, de 33 años de edad, es el nuevo delegado del Poder Popular, en la circunscripción 96, del Consejo Popular Punta Gorda, perteneciente a la ciudad de Cienfuegos. Él se hace sentir por ser muy activo entre los electores, con las respuestas a los planteamientos que preocupan al barrio.

Lleva solo seis meses representando al pueblo, y siempre lo vemos caminar por las calles al tanto de las cuestiones que puedan mejorar la vida del entorno, a pesar de sus otras responsabilidades como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en una Unidad Militar.

“Este fue un reto que me puso la vida –confiesa-, pues somos el intermediario entre el Poder Popular y la población. El delegado lo que tiene que hacer es tramitar, y tratar de resolver”.

Dice que ha tratado de resolver planteamientos de años anteriores, los cuales está solucionando. En estos seis meses ha dado muchas más respuestas positivas que delegados de otros mandatos.

“Tengo en 34 y 45 un hueco, que lleva 27 años en tupición. Estamos tratando de resolverlo. Creo que en estos quince días próximos que vienen debemos solucionar este problema”, afirma ufano.

“Me siento comprometido, soy miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, militante del Partido y revolucionario. Tengo muchas ideas en la cabeza, hay cosas a las que uno no puede renunciar”, acota el delegado.

“Siempre he dicho que a la Patria no se le puede renunciar de ninguna forma. Si el pueblo me elige tengo que dar el paso al frente y seguir adelante con todo lo que me venga. Hago la guerra en cualquier trinchera donde me manden y trato de resolver todos los problemas”, concluye el entrevistado.