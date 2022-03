Y sin embargo se mueve

El proceso político de presentación a los trabajadores del plan de la economía y el presupuesto para este año ocupa espacio preferente en las redes sociales

En las redes sociales, y sobre todo en Facebook, se publica de todo. Unos posts resultan interesantes, otros demasiados cursis y hasta grotescos. Como afirma un amigo, en ellas se puede encontrar desde una aguja hasta una nave espacial. Y es cierto.

Pero un proceso en extremo importante las ha movido en los últimos tiempos, porque resulta ineludible y de un alcance notable. Se trata de la presentación a los trabajadores del plan de la economía y el presupuesto para el actual año en asambleas de afiliados y de representantes.

Basta abrir una de las redes y de inmediato aparece alguna nota sobre ese importante asunto, unas con más elementos que otras, pero presentes, porque se conoce con exactitud meridiana la importancia de que los integrantes de los colectivos laborales valoren con la mayor profundidad qué les corresponde lograr para contribuir a la economía del país, cómo sacar a la luz las reservas existentes y de qué manera aprovechar al máximo las potencialidades.

Las asambleas a las que he asistido han estado caracterizadas por la participación activa de quienes tienen en sus hombros el deber de materializar los compromisos establecidos. No han hecho meros pronunciamos edulcorados o de complacencia. Los trabajadores dominan los aspectos económicos, porque se ha elevado la cultura en ese sentido, y opinan con conocimiento de causa sobre cómo ajustar determinado indicador, en el caso del plan, o alguna partida, en el presupuesto.

Con énfasis lógico critican algunos aspectos que no se corresponden con la realidad, los que evidencian que la planificación no siempre logra la objetividad requerida. Por ejemplo, en una de las asambleas un joven especialista señaló que no resulta lógico asignar el mismo consumo de energía que el año pasado, cuando debido a la pandemia se trabajó “a media máquina” y apuntó que a la hora de definir el plan no tuvieron en cuenta que la empresa vuelve gradualmente a la normalidad y que se monta un nuevo taller, el cual comenzará a funcionar en breve y aumentará el gasto de electricidad. Eso debe ser ajustado cuanto antes.

Vale recordar que el Comandante Ernesto Che Guevara, en el discurso de clausura de la primera asamblea de producción de la Gran Habana, el 24 de septiembre de 1961, expresó: “Precisamente, el plan se hace para evitar que ocurran todos estos problemas, para que esté calculado ya el número de transportes que necesita cada uno para mandar sus mercancías, de tal manera que se pueda hacer un plan anual, dividido en semestres, en trimestres, o en meses, y pueda el transporte, por ejemplo, suministrarse en el momento adecuado”

Lo que no se dice no se conoce y queda ahí, en los papeles, como un problema que a la postre “pone contra la pared” a los ejecutores y daña la posible eficiencia a alcanzar y la producción.

El análisis por parte de los integrantes de los colectivos laborales está refrendado en el Código de Trabajo y la Constitución de la República. Esta última, el Artículo 20 plantea: “Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas”.

En sentido general, los planteamientos han estado dirigidos a la necesidad de garantizar, en la medida de lo posible, la materia prima necesaria y utilizar con racionalidad el presupuesto, porque a la economía, afectada por diversos factores externos e internos, hay que quitarle peso de encima.

Aún queda este mes para proseguir el proceso. Sin embargo, hay entidades que aún no cuentan con el plan desagregado, algunas de ellas de notable importancia en el espectro económico del país. Resulta difícil comprender esa realidad. Es entonces evidente que ya se han trabajado dos meses sin cifras definidas, o sea, “a ciegas”.

Lo ideal sería aprobar y desagregar los planes en diciembre para contar con ellos desde el 1ro de enero. Diferentes razones lo impiden. Pero no debe esperarse tanto, porque hacer el análisis temprano resulta una ganancia neta para todos y eleva el compromiso de los trabajadores.

La importancia del proceso es innegable y así lo demuestra su presencia en las redes sociales. Aunque otros temas ocupan espacio, este las mueve en estos días, como debe ser para favorecer el conocimiento y la información.