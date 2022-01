Y Frank encontró su camino

Recuerda con total nitidez a su maestra de primaria, Rosario Leyva, de quien aprendió no solo redacción y ortografía, imprescindibles en su profesión, sino también la pasión para acometer cualquier tarea.

Tampoco olvida al profesor del preuniversitario quien le vaticinara lo complicado de la carrera por la que optaba. En su memoria, además, los profesores universitarios.

Lo bien cierto es que Francisco Águila Tejeda, abogado del Bufete

Colectivo No.1 de la ciudad de Cienfuegos, atesora una amplia trayectoria y muchísimos motivos para sentirse orgulloso y seguro de la elección hecha: “Nunca me voy a arrepentir, lo disfruto y lo siento en el alma, porque ya son cuatro décadas de trabajo, la inmensa mayoría del tiempo en el bufete, aunque he transitado por varias aristas como la asesoría jurídica y la Fiscalía Militar”.

Al decir de Frank, como lo llaman todos, “en el bufete encontré mi camino, pues realmente era esa la ubicación que deseaba, aunque no fue posible al momento de mi graduación”.

Por casi tres décadas se ha mantenido en la misma unidad y “(…) he sido la persona más feliz del mundo porque he tenido la posibilidad de crecer como persona y profesional y he visto los resultados. He conocido a personas muy jóvenes y muy adultas también y con estos últimos me encanta trabajar y poder ayudarlos. Verlos satisfechos me hace extremadamente feliz”, dice.

¿Cómo lograr atender todas las actividades que abarca la labor de un abogado?

“Es posible lograrlo, y para ello hay que hacerse una buena planificación, porque no solo debemos concurrir al Tribunal, al Registro Civil, Planificación Física, entre otras entidades, hay que dedicar tiempo al bufete para la atención diaria a los clientes, tanto para recibir asuntos como para entregar y brindar consultas a manera de orientación.

“La actividad es compleja, pero al pasar del tiempo la veo muy fácil, pues cuando uno se organiza y hace las cosas con amor, si te gusta lo que asumes las dificultades se minimizan”.

Confiesa mi interlocutor que aprecia muchísimo la interrelación que se da en el bufete entre las generaciones jóvenes con los de más tiempo en el ejercicio de la profesión: “Son muchachos maravillosos, con una capacidad tremenda de aprendizaje y eso me complace mucho porque también he ejercido la docencia”.

Como sostén indispensable en su vida, Frank identifica a su familia toda; en especial su madre, de 86 años, acicate vital, su esposa e hijos, una de las cuales es actualmente su colega y de quien, por supuesto, se siente muy orgulloso. “Vivo en Palmira, así que viajo diariamente, y en no pocas oportunidades debo llevar trabajo a casa para tenerlo al día; entonces todos cooperan en función de que la labor se cumpla y se cumpla bien”, asegura.

Entre llamadas telefónicas, consultas de colegas y clientes, transcurre la conversación con Francisco Águila Tejeda, abogado del Bufete Colectivo No.1 de la ciudad de Cienfuegos; un sitio en el que —a su decir— encontró el camino para el desempeño como jurista.