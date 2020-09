Otro voluntario de la vacuna de AstraZeneca revela efectos adversos

Otro voluntario participante en los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca reveló este jueves al periódico Daily Mail que sufrió varios efectos secundarios, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y fatiga, 14 horas después de haber recibido el inóculo.

El pasado martes, AstraZeneca anunció que la tercera fase de los ensayos clínicos de su vacuna fue detenida para investigar una «enfermedad potencialmente inexplicable» sufrida por un participante británico. Posteriormente transcendió que la mielitis transversa —una rara enfermedad neuronal que consiste en la inflación de ambos lados de una sección de la médula espinal— sería la responsable de que se hayan paralizado los ensayos.

Esta jornada, un voluntario que recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a principios de mayo, relató que los efectos secundarios debilitantes duraron varios días después de la inyección. En particular, al día siguiente de recibir el fármaco su temperatura subió a más de 39 °C y el hombre, que pidió no ser identificado, se sintió «increíblemente débil», sin poder levantarse ni moverse. La fiebre continuó durante aproximadamente un día, junto con una fuerte fatiga. Durante los dos primeros días después de la inyección también tuvo un dolor de cabeza intenso, junto con escalofríos persistentes.

Al tercer día los síntomas más graves desaparecieron. No obstante, otros efectos secundarios continuaron. «Seguí sintiéndome débil y no completamente yo mismo durante un par de días después, aunque los síntomas no fueron tan graves como el primer día, que fue terrible», contó el participante.

Este lunes le tocaba recibir la segunda inyección, pero el día antes recibió un correo electrónico del gerente del proyecto, cancelando la cita debido a la suspensión de ensayos por causa de «una enfermedad en un voluntario, que puede o no estar relacionada con la vacuna».

El participante dijo que, a pesar de sus efectos secundarios, estaba listo para recibir la segunda inyección y continuar con la prueba, pero ahora está preocupado. «Estoy un poco preocupado por recibir la segunda inyección ahora, si eso significa que puede haber efectos adversos en las personas que toman la vacuna. Esperaba que solo necesitáramos una inyección y que eso sería todo», dijo.