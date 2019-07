Voces norteamericanas por la solidaridad, contra el bloqueo y la Helms-Burton

Expresar solidaridad no es cuestión de edad, género o raza. Así lo corrobora la diversidad entre los caravanistas de la trigésima edición de Pastores por la Paz, de visita reciente por la provincia de Cienfuegos. A propósito de su estancia en este territorio, algunos de los integrantes de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO), quisieron compartir con 5 de Septiembre sus opiniones.

Liam Summer ( estudiante de 15 años)

“El año pasado, en noviembre, vine en una caravana que fue a Santiago y a Guantánamo. La pasé tan bien que quise volver a ver otras partes del país para mostrar la solidaridad con el pueblo cubano.

“Esta vez decidí traer a mis padres ( Jason y Maggie), porque me interesaba que ellos vieran con sus propios ojos cómo es Cuba, su gente, su sistema político y social, tan diferente al mío… en fin, disfrutar de este ambiente fascinante.

“Es terrible ver cómo tratan de estrangular a un país tan pequeño y bueno como este. Entonces, en estos momentos, más que nunca, es cuando hay que venir aquí, viajar y mostrar la solidadidad con los cubanos”.

Marién Morales (estudiante universitaria)

“Nací en Nueva York, pero soy descendiente de dominicanos. Esta es mi segunda visita con Pastores por la Paz. ¿Sobre mis motivos de venir? Lo voy a poner muy simple: es lo menos que puedo hacer para condenar, con mi presencia, el inhumano bloqueo que el gobierno de mi país mantiene por más de sesenta años contra Cuba, con la consabida pretención de destruirla.

“Déjame agregar que, si bien nos inculcan desde pequeños lo contrario de vuestra realidad, estamos convencidos de lo injusto de esas medidas, y nos hemos propuesto venir a este país y luego transmitir las experiencias a nuestros compatriotas y proclamar ante el mundo que Cuba es un ejemplo para todos.

“Cuando uno medita sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, te da por pensar que le tienen miedo al progreso que puede experimentar este pequeño país. Ustedes, con los escasos recursos con que cuentan, avanzan en lo económico y en bienestar de la sociedad; y nos preguntamos: ¿cuánto más pudieran prosperar de eliminarse todas esas restricciones?”.

“Estoy consciente de una posible represalia a mi regreso; sin embargo, para mí la realidad es más importante que vivir el miedo. Ellos tratan de manipular las emociones para poder controlarnos. Déjeme decirle que desde niña mis padres me inculcaron la solidaridad como un valor fundamental en mi existencia, no me impusieron que yo piense y crea como ellos, pero su ejemplo, convicciones y actitud, sí han influido en mi personalidad para dar pasos como este de hoy”.

Cristine Traxler (ex-integrante del ejército norteamericano)

“Este es un país maravilloso, como también su gente, y qué fuerte son las comunidades. Tenía referencias de lo que habían hecho Pastores por la Paz, y me interesó venir acá, saber más de este país y de su historia.

“Yo estoy completamente contra la guerra. No puedo entender por qué un país tiene que emplear la fuerza contra otro. A mi juicio, el poderío militar sólo debe utilizarse con fines defensivos en caso de agresión. Y lo digo con toda propiedad, por mi propia experiencia personal como ex-integrante de la fuerza aérea estadounidense.

“No estuve en combate, pero de cierta forma, sí me involucré en la primera Guerra del Golfo, pues debía suministar información sobre el clima y otros datos de interés para la fuerza aérea y otros grupos del ejército norteamericano que intervenían en el conflicto.

“Mi esposo cumplió misión allí en ese mismo tiempo. Él me contaba que en el portaaviones donde estaba destinado, las naves salían cargadas de bombas y regresaban sin ellas. Supo que en esos bombardeos morían muchos civiles inocentes. Incluso nuestros propios soldados padecieron de enfermedades como consecuencia de esos ataques. Esas y otras razones me llevaron a la decisión de no continuar en las filas del ejército, y convertirme en activista por la paz.

“De igual forma estoy contra el bloqueo. Pienso que es una política errónea y debe terminar ya. Al igual que mis compañeros de Caravana por la Paz, cuando regresemos tenemos más argumentos para hablar fuerte en condena a todas esas medidas. Por eso no vacilé en traer conmigo a mi hija de quince años, Zoe Hoffman, con el fin de que viviera también la misma experiencia”.

