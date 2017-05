Vocación de enseñar, prioridad de estos tiempos

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) desarrolló esta jornada su Consejo Provincial Resumen. En representación de los 11 mil 500 miembros de la organización, participaron alumnos de las enseñanzas Técnico Profesional, Preuniversitaria, Pedagógica, así como de las escuelas deportivas. Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, presidió la cita.

Lázaro Alejandro Romero, presidente de la FEEM en la provincia, tras la lectura del informe, uno que se proyecta crítico en cuestiones que aún no se solucionan, como la falta de protagonismo y superación de los dirigentes estudiantiles, el escaso intercambio de la membresía con las instituciones que tributan a la formación vocacional, falta de iniciativa en el trabajo de la organización, entre otras; que pasan a ser prioridades para atender en el próximo período lectivo cuando el curso escolar está en laspostrimerías.

Tras la lectura se propició el debate en torno al tema central de la reunión: los resultados de los exámenes de ingreso a la Educación Superior, y el acceso a carreras pedagógicas, una problemática que hoy enfrenta el territorio, que se prolonga a futuro.

Tras la intervención de varios estudiantes de Preuniversitario, la ministra de Educación intervino en el medular asunto: “He escuchado acá las intervenciones de los estudiantes de Preuniversitario, y sí, coincido, los que ingresan al pre deben hacerlo con el objetivo de aspirar a una carrera universitaria, prepararse para pruebas y aprobar. Y aunque en la provincia hay avances no podemos hacer análisis fríos, es cierto que se presentó el 82, 61 por ciento de los estudiantes, pero hay un 17,4 que no se presentaron y saquen cuentas, más de 300 no se presentaron a exámenes de ingreso, aunque se avanzó al comparar los resultados del año pasado. Aprobaron 72,31 Matemática; alrededor de un 58 por ciento de grado 12 son los aprobados en Matemática de la matricula total, porque naturalmente se saca contra los presentados, pero más de 300 que no se presentaron, alrededor de un 58 por ciento que terminaron el grado 12 aprobados en Matemática, creo que independientemente de incrementar algunos puntos, la cifra de alumnos que no se presentan es grande y la provincia está por debajo de la media nacional que es de alrededor de un 85 por ciento, creo que es un tema poco abordado, y que es tarea fundamental de los estudiantes, no solo debe hacerse en Preuniversitario, desde la Secundaria también hay que trabajar.

“Si el estudiante no tiene interés de entrar a la Universidad, es preferible terminar el 9no. grado y formarse como técnico medio, y en tres años empezar a trabajar, e ingresar a la Universidad en curso por encuentros. Pero un estudiante que termina el bachiller y no decide estudiar carrera y aspira luego a técnico medio, que no siempre es posible otorgar, incrementa el tiempo utilizado para formarse en el doble, que si lo hace desde 9no. grado, que adiciona un costo al país, se mejoró un poquito. Sobre esos estudiantes que no se presentan y se invirtió en su formación, hay que analizarlo en orden cualitativo porque los organismos de la provincia hacen una demanda y si no ingresan a la Universidad y no cubren las carreras es imposible cubrir las demandas a mediano plazo.

“Hay mucha afectación en el ingreso a carreras pedagógicas universitarias, 58 estudiantes que hicieron grado 12 en la Universidad para tres especialidades, cuando hay 20 carreras. Es preciso analizar cuántos de los aprobados optan por el Pedagógico, porque hoy no tenemos garantía de profesores de Secundaria Básica, Pre y Técnica Profesional, porque la Primaria, Especial y Preescolar, en cierta medida la escuela pedagógica está dando algunas respuestas a los egresados de esas enseñanzas, este año se gradúan 51 profesionales, pero solo de tres o cuatro especialidades, que no son precisamente las de asignaturas básicas curriculares, y se sigue complejizando esa situación.

Hay que seguir trabajando y la FEEM en sus asambleas de grupo debe profundizar y ayudar en la formación vocacional, para el ingreso de los estudiantes que terminen el Preuniversitario a las carreras pedagógicas, porque hasta ahora no hay una respuesta, no hay una proyección de que podamos tener un ingreso decoroso a carreras pedagógicas universitarias”

Al respecto, varios de los presentes, representantes de Educación, la UJC y la FEEM, coincidieron en sus intervenciones, de que es preciso establecer un compromiso entre los estudiantes, haciendo un profundo trabajo vocacional, porque enseñar es la prioridad de estos tiempos.