Vitia, la del Puerto

Según me comentó, lleva ocho años en el giro portuario. Primero, en la terminal Olimpia Medina, como jefa de operaciones; y desde hace un lustro, se le ve ir y venir en áreas del Puerto de Cienfuegos.

Es jefa de grupo productivo y se encarga de la actividad multipropósito. Por más señas lleva nombre ruso, pero es una cubana, cienfueguera, y orgullosa hace su vida laboral en un mundo tradicionalmente de hombres.

Vitia Moya González asegura que ninguna actividad le es ajena, “sobre todo lo relacionado con las mercancías y su protección”.

Para ella “ha sido un gran reto asumir esta responsabilidad”, dice. “Al inicio fue muy difícil que me aceptaran, porque no estaban acostumbrados a que una mujer los dirigiera; pero ahora puedo decir que he logrado cambiar eso, aunque siempre hay quien hace resistencia.

¿Cómo asumes el día a día?

“Siempre estoy en el terreno; me gusta tocar las cosas con las manos; estar ahí, bien cerca de las operaciones que se producen en el Puerto; por supuesto, en el área de la cual soy responsable.

Como método prefiere el diálogo. “Si las personas no quedan convencidas, al menos procuro esclarecerlas. No puedo dejarlas con dudas, ni evadir los problemas”, afirma.

No se conforma ni se cruza de brazos cuando una operación portuaria requiere de maneras diferentes a las habituales. “Buscamos alternativas, probamos varias soluciones y nos quedamos con la que mejor resulte. Nunca la respuesta será la inactividad”.

Aunque sus dos hijos ya son adultos y van camino de formar sus propias familias, Vitia no deja de reconocer que la faena es ardua, “muchísimo más cuando tenemos buques; pero no podemos detenernos, nos corresponde asegurar un pronto despacho en bien de la economía y por supuesto, de nosotros también”.

