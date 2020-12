Victoria Brú Sánchez: Confluencias, vocación de servicio y Patria

La Sociedad Cienfueguera de Enfermería, en una representación reducida como demandan los tiempos de distanciamiento sanitario, se reunió junto al busto que recuerda a Victoria Brú Sánchez, mártir de la Enfermería cubana, erigido en los predios de la Dirección Provincial de Salud.

A 102 años de su muerte, producida durante la epidemia de influenza de 1918, también declarada entonces pandemia, y de la que no escaparon Cuba y Cienfuegos en particular. Para entonces, el sistema de salud no pudo enfrentar a nivel popular la enfermedad producida por un virus de H1N1, conocido también como gripe española. Victoria Brú Sánchez se fue a los barrios más humildes de Cienfuegos, a pesquisar y encontrar a contagiados, y así contrajo la enfermedad, a consecuencia de la cual falleciera a los 42 años.

Carlos Alberto Pérez Moré, enfermero del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, compartió en la sencilla ceremonia, una declaración de compromiso de los enfermeros cienfuegueros con la salud y la vida del pueblo, en los momentos en los que el mundo se debate ante una epidemia, como hace cien años atrás.

Un compromiso que va mucho más allá de las fronteras geográficas de este archipiélago y que es con todos aquellos que en el mundo necesiten de la enfermería cubana, de sus cuidados, de la esperanza.

Impecables uniformes blancos, cofias, esa parte del atuendo que simboliza sencillez, vocación de servicio y profesionalidad; y la voluntad que caracteriza a este sector de la salud, vital en la asistencia, llenaron la mañana lluviosa del 7 de diciembre, ante el monumento marmóreo erigido en memoria de Victoria Brú Sánchez, sitio de obligada visita para conocer su historia y reafirmar compromisos.

Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud en la provincia y un consumado historiador de la sanidad en Cienfuegos, habló sobre lo imprescindible que hoy resulta la enfermería, y de cómo ve en ese personal, el carácter y la voluntad de Victoria Brú. Fue, sin dudas, un momento necesario, un día de confluencias históricas, de traer a la contemporaneidad a la mártir de la Enfermería en Cuba, de recordar que en la memoria de los cubanos nos va también el destino de la Patria.