Venta de materiales de la contrucción: ¿El cuello blanco del comercio?

Una punción fiscal a cinco tiendas para la venta de materiales de la construcción (Multimat) en la provincia corroboró que por ese sistema de comercialización circulan ilegalidades e indisciplinas en el orden laboral.

Ya lo sabían los subsidiados que al llamar a esos establecimientos siempre recibían la misma respuesta, como si fuera una contestadora automática: “No tenemos materiales, llame la semana próxima”. Ya lo sabía Juan, damnificado del huracán Dennis, cuando el cemento para dar el fino de su casa solo le alcanzó para tres paredes. Ya lo sabían Roberto o María, quienes iban a esos espacios y giraban en 180 grados porque casi nunca había lo que buscaban. Ya lo sabían los revendedores en el exterior de las tiendas y, por eso, pregonaban toda su mercancía ilegal, proveniente en algunos casos de estos almacenes. Ya lo sabía casi todo el mundo, menos el Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos, máximo responsable por controlar y velar el cumplimiento de las normas establecidas, los inspectores estatales y autoridades relacionados con el sector.

Lajas, Cruces, Rodas, Cumanayagua y Cienfuegos fueron los municipios inspeccionados durante el mes de agosto por un equipo multifactorial rectorado por el departamento de Verificaciones fiscales de la Fiscalía Provincial. El muestreo reveló, ante todo, que ese “canal vertebral” está minado y no de buenas intenciones hacia el cliente.

¿UN SERVICIO ENFERMO?

La acción de control, sorpresiva y de conjunto con fuerzas del Minint e inspectores de la DISC, detectó de manera general plantillas laborales desactualizadas, administradores cumpliendo sus funciones sin ser nombrados por la Comisión de Cuadros, malas condiciones de almacenamiento de los áridos, instrumentos de pesaje con los certificos de Metrología vencidos por meses, lento movimiento de productos, favoritismo hacia dependientes de la misma entidad y mercancías de mejor calidad no expuestas a la venta.

“Compré 80 sacos de cemento a granel y me echaron tres cubos en cada uno. Yo no sé si es así, pero en ningún lugar dice lo que me deben echar, por tanto, confié en su palabra”, dijo uno de los subsidiados de Rodas.

“Ciertamente el pesaje del cemento a granel está por debajo de las normas establecidas. En el muestreo a esa tienda comprobamos que por cada 40 sacos de 42,5 kg vendidos a personas subsidiadas, les quitaron cinco sacos, porque echaban solo 3 cubos a cada uno, y la norma aprobada es de 3 y medio”, afirmó Yulian Solán Traba, fiscal provincial del departamento de Verificaciones. Pero, ¿a cuántas personas con necesidades de vivienda se les timó?

Todo no queda ahí. Un volumen significativo de productos con roturas descansa en los almacenes, como 182 bloques, tasas de baño, tejas de fibrocemento, sin que la comisión de calidad ni los responsables de la comprobación económica de la unidad empresarial realicen reclamaciones a los proveedores para una sustitución y luego los vendan a la población.

De igual modo se acumulan en esos espacios de almacenamiento productos ociosos que desde 2012 duermen el sueño eterno. “Hablamos de más de 21 renglones sin destino final, sobre todo tuberías derivadas del plástico, instalaciones hidráulicas… con un valor superior a 125 mil pesos, los cuales en muchos de los casos son de baja demanda entre la población”, esclareció Raiza Yadini Castellanos Ramírez, fiscal jefa del departamento de Verificaciones fiscales en la provincia. Ante la carencia de un estudio de mercado, ¿se compra a la deriva?

Otro de los temas que incide directamente en la población es el pesaje y no pocos ya lo han asumido como un reto a la subsistencia, por ello llevan consigo la propia pesa como si fuera su reloj de pulsera. “Por ejemplo, encontramos certificos vencidos desde mayo de 2016 en Rodas, y aun así siguieron vendiéndole a la población; cuando los medios de pesaje no están certificados, no se puede prestar el servicio”, agrega Castellanos Ramírez. Evidentemente, a río revuelto, ganancias de pescadores; mientras, el mar de las insatisfacciones crece y crece y se desborda en los discursos de la gente.

El favoritismo es una plaga que se extiende casi hasta la raíz de los espacios públicos de venta, está debajo del suelo por donde caminan las dependientas en tacones. “Fui a comprar unas losas para el piso de la casa, afectada por el ciclón, y después de tantos intentos, me conformé con unas de mala calidad y color medio gris. Siempre decían que no habían otras”, reconoce una pobladora de Lajas, en declaración al departamento de Verificación fiscal, el cual iniciará, como parte de la investigación, recorridos por los hogares que ya compraron el módulo de subsidio.

“En el caso puntual de la tienda La Estrella se detectó, después de un conteo físico a las mercancías, que faltaban doce rejas para ventanas, las cuales ni estaban en el área de venta ni en el almacén, pues habían sido apartadas, y de ellas, cuatro ya compradas por una dependienta. La tarjeta de entrada del producto decía julio, y en agosto todavía no se exponían a la venta.

“Igual comprobamos irregularidades con el uso social de productos de alta demanda en la población, como tejas de zinc galvanizado, lo cual aún está en proceso de investigación”, dijo Yulian Solán Traba.

Violar los derechos al consumidor es también limitar sus opciones de compra. “Por ejemplo, en exposición tenían portarrollos carmelitas para papel sanitario y en el almacén estaban los blancos, los de mayor demanda. Igual encontramos en exposición, azulejos jaspeados en colores oscuros, mientras los blancos estaban en el almacén sin exhibir. No lo ponen a la venta, pero selectivamente sí lo habían vendido, porque esa mercancía tuvo movimiento desde su llegada a la unidad, a no ser los azulejos que desde julio permanecían almacenados”, afirmó Castellanos Ramírez, con 24 años de experiencia como fiscal.

Por otra parte, la falta de información gráfica en las áreas donde se expenden los áridos obliga al usuario a confiar en la palabra del dependiente, espacios donde además se acumula el agua y el suelo es irregular, lo cual afecta la calidad de la mercancía. El propio personal de las tiendas reconoció que varias veces se introducen equipos ajenos a los establecimientos para medir los áridos.

Más de cien productos para la construcción entran y salen de tales unidades, las cuales son provistas por Almacenes Universales, Pamex y Provari, esencialmente. Resultan fuentes obligatorias para las personas subsidiadas por el Estado y damnificados de eventos meteorológicos, algo mucho más sensible de lo que parece.

Durante la acción de control, respuesta a varias quejas y anónimos enviados por la ciudadanía a la Fiscalía Provincial, los inspectores estatales establecieron 18 multas desde 50 pesos hasta 200, y tras finalizar las investigaciones, saldrán medidas disciplinarias a varios responsables directos y colaterales.

Además, según explicó la jefa del departamento de Verificación fiscal, se presentarán expedientes al Grupo de Análisis de delitos económicos de la Fiscalía Provincial, los cuales, de proceder, irán a juicio.

“En las investigaciones se han podido comprobar las pocas acciones de control por parte de los organismos superiores, del Grupo Empresarial de Comercio, y aunque en algunos casos las realizaban, no tuvieron una solución inmediata y se obviaron las medidas”, reconoció Castellanos Ramírez.

La punción fiscal extrajo un líquido oscuro, burdo e inexplicable; y dejó claro cuánto ha pasado la gente para edificar sus paredes y techos. La punción fiscal extrajo la esencia de un servicio enfermo.