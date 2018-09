Venta de Materiales de la Construcción: Más allá de la palabra escrita…

Luego de publicado el reportaje Venta de materiales de la construcción: ¿El Cuello blanco del Comercio?, la dirección del semanario recibió una carta de la Directora municipal de Comercio, de Cienfuegos, en la cual expone su insatisfacción con la investigación periodística. A continuación compartimos todos los elementos con los cuales se confomó un trabajo especial que aparece en la edición del 14 de septiembre del “5”.



Cienfuegos, 8 de septiembre de 2018, “Año 60 de la Revolución”.



Compañero Director:



Por esta vía hago formal reclamación o réplica a escrito que usted publicó en el periódico “5 de Septiembre” el pasado día 7 de septiembre, donde se exponen dos cuestiones sobre la Empresa de Comercio Minorista Cienfuegos que ni se discutieron con la Empresa por parte de la Fiscalía, ni estamos de acuerdo con 3 de ellas.

1. En La Estrella no hay faltante de ningún producto; las rejas son liberadas y las puede comprar cualquier cliente, incluidos los trabajadores. Es cierto que debían de llevárselas en cuanto las compran, pero para ello tienen que esperar que alguien venga y se las lleve y no pueden abandonar el puesto de trabajo. No entiendo que esto sea un ejemplo para sacar por la prensa, pues no hay delito ni maldad en ello.

2. El Zinc galvanizado se vende liberado y no había faltante, simplemente una venta a un cliente y autorizarlo por personal competente, tampoco hay delito en esa venta, por lo tanto no entendemos por qué se publica algo que está explicado con transparencia.

3. Además, sí es verdad que hay irregularidades en las revisiones que se hicieron en la Provincia, pero no en La Estrella, no estamos de acuerdo que se exponga el cartel de La Estrella al lado del cartel ¿El Cuello blanco del Comercio?

Todos sabemos cuáles son los Delitos de cuello blanco, y no es el caso; esto es una falta de respeto, al parecer se fue superficial o ligero a la hora de escoger la foto o un facilismo.

Esperamos que se nos atienda la reclamación y se nos dé una respuesta.

Saludos Revolucionarios,

Gladys Lieem Fajardo Bolaño

Directora

ENCUENTRO CON DIRECTIVOS

Reunión en el Gobierno Provincial, convocada por Reynaldo Gómez Hermida, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), donde participaron directivos y trabajadores del Grupo Empresarial de Comercio

Lunes 10 de septiembre, 1:00 p. m.

“Reconocemos que se han violado normas y hemos verificado fallas en la venta del acero, cemento y áridos, fundamentalmente. El tema del certifico de las pesas hay que revisarlo, no se puede vender así, habrá que hacer otras gestiones”, dijo Joel Castillo Fuentes, director del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos.

“Llevo dos meses en la tienda MultiMat de Rodas, tengo mucho trabajo que hacer”, afirmó la administradora de Rodas.

“De Cruces solo se habló en el escrito periodístico de las malas condiciones de almacenamiento de los áridos, algo real, pero que no podemos hacer nada, porque ese local es prestado, no es propio y sería ilógico construir en un espacio ajeno”, reconoció el administrador de Cruces.

“No entiendo por qué la Fiscalía no nos informó antes de decirlo en el periódico. Más allá de ello quisiera enriquecer la nota periodística diciendo que nos hace falta una tienda solo para las personas subsidiadas y así el servicio sería más personalizado. También explicar que el cargador de la empresa lleva cuatro años roto, sin solución hasta ahora y el que está en el Rastro de Tulipán no cobra, como dice la gente. La mercancía que no se le ha entregado a los subsidiados es porque los suministradores no la han mandado para comercializarla”, enfatizó Gladys Lieem Fajardo Bolaño, directora de Comercio Cienfuegos.

“Cienfuegos es una de las provincias a nivel de país con mejores resultados en la venta de materiales de construcción, hemos avanzado muchísimo en los últimos años, meses, y considero que ese servicio no está enfermo como dijo el periódico. Además, la tienda La Estrella fue la única que hace poco, en auditoria, salió satisfactoria”, destacó José Luis Bilbao Ramos, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio.

“El Minint, desde 2017, ha hecho trabajo profiláctico en estos establecimientos por todas esas irregularidades que anuncia el periódico, y lo hemos hablado una y otra vez con ustedes mismos. Han avanzado; sin embargo, todavía siguen los delitos. El Minint, estuvo, está y estará en el control de los materiales de la construcción”, acotó Alexander Ibia Agrafojo, teniente coronel del Minint.