Venezuela no acordará con la oposición mientras sigan las sanciones

El jefe del Parlamento de Venezuela dice que el Gobierno de Maduro no firmará ningún acuerdo con la oposición hasta que no sean levantadas las sanciones de EE.UU.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha dicho este jueves que “Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que este cien por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales”.

Hablando en un acto en conmemoración del Día del Antimperialismo y a ocho años del inicio de las sanciones, celebrado en Caracas, el legislador ha reprochado que aún no se ha cumplido el acuerdo firmado el pasado noviembre entre el Gobierno venezolano y la oposición, el cual contempla la recuperación de 3200 millones de dólares del Estado venezolano que están bloqueados en el sistema financiero internacional.

Este incumplimiento, ha explicado Rodríguez, demuestra que la oposición “no tiene palabra”, y no ha permitido concretar lo acordado, es decir, crear un fondo fiduciario para canalizar partidas destinadas a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades en el país sudamericano.

“Los diálogos no son para perdones, los diálogos son para acordar, en los términos en los que se puedan acordar, elecciones libres, competitivas, democráticas y sin olvido”, ha advertido el también jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición.

Las pláticas entre el Gobierno y la oposición de Venezuela se iniciaron en agosto de 2021 en México, con la mediación de Noruega. En la primera ronda, las partes firmaron un memorando de entendimiento para reafirmar su disposición al diálogo.

La Presidencia venezolana informó el 13 de enero del año en curso que, en la actualidad, hay vigentes 927 “medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela” que constituyen “una violación de los Derechos Humanos del pueblo” y que suponen una pérdida de ingresos brutos de 232 mil millones de dólares.

El Ejecutivo de Venezuela, blanco de duros embargos occidentales, ha logrado recuperar en los últimos años la economía del país y frustrar los planes de enemigos para crear descontento entre la población y así facilitar un golpe contra el Gobierno de Nicolás Maduro.