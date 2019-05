Venezuela: efecto de sanciones a un año de la reelección de Maduro

El pueblo venezolano celebrará hoy en las calles un año de la reelección presidencial de Nicolás Maduro, pese a la asfixia económica que el Gobierno de Estados Unidos impone a Venezuela desde 2014.

Con la puesta en vigor de una ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan las finanzas venezolanas mediante el bloqueo y confiscación de activos financieros, Washington apuesta por un cambio de régimen, sin descartar entre sus acciones la intervención armada.

La prohibición de negociación de la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la oposición a que Caracas realice operaciones con oro, la apropiación de activos de la filial petrolera en territorio estadounidense, Citgo, las sanciones al Banco Central de Venezuela, integran la larga lista de mecanismos de coacción de las autoridades de la nación norteña.

Un estudio publicado por los economistas del Centro de Investigación en Economía y Política (CIEP), Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, precisa que como consecuencias de las medidas unilaterales entre 2017 y 2018 perdieron la vida 40 mil personas en el país sudamericano, con estimados de estar en peligro otras 300 mil.

El informe reconocido por la cancillería del país sudamericano argumenta que en la actualidad ‘aproximadamente 80 mil personas con VIH no reciben el tratamiento antirretroviral, 16 mil necesitan diálisis y la misma cantidad padecen cáncer sin tener la posibilidad de acceder a procedimientos médicos’.

Asimismo, otros cuatro millones de ciudadanos con diabetes e hipertensión, en su mayoría no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular, situaciones suscitadas por la confiscación de lotes de medicamentos e insumos, ya pagados por el Ejecutivo bolivariano.

Ante esa situación el Ministerio de Salud venezolano acordó con China, Rusia, India y Cuba la compra de fármacos, de los cuales 166 toneladas ya fueron repartidas en el primer cuatrimestre de 2019, y llegarán en los próximos seis meses suministros médicos valorados en 104 millones de dólares, según informó el titular del sector, Carlos Alvarado.

Otras investigaciones presentadas por la economista venezolana Pascualina Cursio indican que las pérdidas totales y costos para la economía nacional, provocada por las medidas coercitivas de la Casa Blanca y sus aliados de la región y la Unión Europea, se estiman en más de 130 mil millones de dólares desde 2015.

En ese sentido, la especialista explicó que ‘con el dinero robado a Venezuela se podrían haber construido 2 mil hospitales de 50 camas con la última tecnología, 8 mil 125 escuelas de más de 600 alumnos y pagar casi 380 mil tratamientos de por vida para pacientes con VIH’.

Cursio también argumentó que con los 130 mil millones en el plano alimentario, se pueden comprar casi 644 millones de toneladas de carne bovina, otras 38 millones de leche en polvo o más de 320 millones de toneladas de arroz.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que diez de las doce navieras venezolanas que trasportaban productos de la canasta básica fueron sancionadas.

Ante esta situación las grandes corporaciones mediáticas no hablan sobre las personas fallecidas porque el bloqueo no permitió atenderla, de hospitales y escuelas no construidas, de patrullas y ambulancias que no circulan por las calles, de comida y medicamentos que no pudieron ser comprados, al contrario acusan al Gobierno de Maduro por una supuesta represión y sumisión al pueblo.

En esa línea de mensaje, la Organización de Naciones Unidas catalogó el bloqueo como una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos de los venezolanos, ‘como delitos de lesa humanidad’.

Nadie puede alegar que se desconocen las consecuencias del bloqueo sobre la nación bolivariana, ya que las autoridades de Estados Unidos, no solamente son conscientes de los efectos de estos actos, sino que buscan esos resultados para forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el cargo, para el cual fue electo el 20 de mayo de 2018 con el 68 por ciento de los votos. (Texto de Odette Díaz Fumero)

