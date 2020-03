Venezuela desarticula montaje de atentado a Guaidó

El ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que fue detenido Climaco Erik Medina, alias ‘El Caracas’, presunto responsable de la agresión contra el diputado opositor y autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, ocurrido el pasado sábado 29 de febrero en Barquisimeto, al occidente del país.

Rodríguez mostró evidencias de que el “atentado”, denunciado por el opositor, se trató de un “falso positivo”, puesto que el tal ‘El Caracas’ fue contratado por el propio equipo de Guaidó para que “disparara”.

El funcionario señaló que el presunto agresor confesó que le pagaron 200 dólares, le hicieron entrega del revólver y le dieron las instrucciones de lo que debía hacer.

Después de generar zozobra en la población, le prometieron otros 200 dólares más, para un total de 400, precisó.

De esta manera quedó refutada la versión ofrecida por el equipo de Guaidó, según la cual el legislador había sido atacado por supuestos “colectivos civiles afines al gobierno”, que dispararon al vehículo en el que se trasladaba y lanzaron objetos contundentes contra sus seguidores.

#VIDEO 📹 | Agencia de noticias estadounidense The Associated Press aclara que no estuvo presente en el supuesto atentado contra Guaidó y que la foto le fue proporcionada por el equipo del diputado, pero AP no investigó, cuestiona @jorgerpsuv #ConChávezLealesSiempre pic.twitter.com/kU92XdNeOH

