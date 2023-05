Venezuela denuncia en la ONU confiscación de Citgo, filial de PDVSA

Venezuela denunció este martes ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las sanciones de EE.UU. y, particularmente, la confiscación de la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el país norteamericano, bajo control de la oposición.

Durante una reunión del consejo sobre el objetivo 16 del organismo multilateral, que estipula la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, reafirmó el «compromiso nacional» de Caracas con la transparencia.

Venezuela 🇻🇪 participa en reunión del Consejo Económico y Social ONU sobre el ODS 16 para mejorar la gobernanza y combatir la corrupción, reafirmando compromiso nacional con la transparencia, el multilateralismo y la organización popular como esencia de la lucha anticorrupción pic.twitter.com/6jNknnO5C7

— 🇻🇪🇺🇳Mission of Venezuela to the United Nations (@ONUVENuevaYork) May 2, 2023