Varios peloteros de Cienfuegos integran equipo a Copa del Caribe y la preselección preolímpica

El béisbol cubano anunció su equipo para la Copa del Caribe de Curazao y la preselección de donde saldrá el que buscará un boleto olímpico en el torneo continental pactado para Estados Unidos.

Los cienfuegueros Daniel Pérez Pérez, Luis Vicente Mateo Terry y Pavel Quesada Pedroso integran la novena que, dirigida por Pablo Civil, estará en el evento caribeño.

El elenco se completa con los receptores Iván Prieto González (GRA), Andry Pérez García (MTZ) y Osvaldo Vázquez Torres (CAV); los jugadores de cuadro Guillermo García García (GRA), Santiago Torres Baena (SCU), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA) y Juan Carlos Arencibia Echevarría (PRI); los jardineros Yasniel González Vega (MAY), Geisel Cepeda Lima (SSP), Yoelkis Guibert Stevens (SCU) y Dennis Laza Spencer (MAY); y los lanzadores Pablo Luis Guillén (VCL), Marlon Vega Travieso (MAY), César Luis García Rondón (GRA), Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP), Yander Guevara Morales (CAV), Naykel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yadián Martínez Pérez (MAY) y Dariel Fernández Bass (PRI).

Por su parte, el talentoso César Prieto Echevarría forma parte de la preselección al preolímpico, la cual le ofrecemos a continuación.

Receptores: Ariel Martínez Marrero (MTZ), Yosvani Alarcón Tardío (LTU), Rafael Viñales Álvarez (LTU) y Luis Gómez Pérez (CMG).

Jugadores de cuadro: Lisbán Correa Sánchez (IND), Yordanis Samón Matamoros (CMG), Guillermo Avilés Difurnó (GRA), César Prieto Echevarría (CFG), Bárbaro Erisbel Arruebarrena Escalante (MTZ), Yordan Manduley Escalona (HOL), Alexander Ayala García (CMG), Yurisbel Gracial García (MTZ), Yadir Orestes Mujica Díaz (MTZ), Dayán García Ortega (ART), Raúl González Isidoria (CAV), Jefferson Delgado Castañeda (MTZ) y Humberto Bravo Riquene (CMG).

Jardineros: Frederich Cepeda Cruz (SSP), Roel Santos Martínez (GRA), Raico Santos Almeida (GRA), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Yadir Drake Domínguez (MTZ), Yosvani Peñalver Darcourt (IND) y Loidel Chapellí Zulueta (CMG).

Lanzadores: Yunior Tur Pozo (SCU), Andy Amaury Rodríguez Valdés (IND), Yuen Socarrás Suárez (SSP), Yoanni Yera Montalvo (MTZ), Brian Anthony Chi Montoya (IND), Carlos Juan Viera Álvarez (LTU), Frank Madan Montejo (CMG), Yudiel Rodríguez León (LTU), Carlos Font Mustelier (SCU), Raidel Martínez Pérez (PRI), Lázaro Blanco Matos (GRA), Yariel Rodríguez Yordi (CMG), Liván Moinelo Pita (PRI) y Pavel Hernández Bruces (IND).