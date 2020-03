La Asociación Hermanos Saiz (AHS) en Cienfuegos ha sido desde su gestación un gremio que oxigena el arte maduro de la provincia. Volver sobre las problemáticas anotadas en la agenda del II y III congresos de la organización resulta impostergable para la sostenibilidad de esa cantera joven en la cultura cubana.

Durante las dos horas de intercambio, con la presencia de Rafael González Muñoz, presidente nacional de la organización, los asociados recapitularon inquietudes que en las citas nacionales habían salido a flote: salas de navegación; una mayor presencia del catálogo artístico de la AHS en el diseño cultural de los municipios; nuevos programas televisivos y radiales para difundir el arte joven; equipamiento para mantener la Editorial Reina del Mar; y el traslado de la sede para un lugar más céntrico de la ciudad.

Según trascendió en el encuentro la mayoría de los temas avanzan hacia un final feliz: “Ya existe una infraestructura creada para la conexión a internet; de 128 kbit/s asignados, pasamos a 512 kbit/s, algo muy favorable. En Cienfuegos la programación cultural es cubierta en buena parte por creadores de nuestro catálogo, y aunque hicimos varias giras artísticas en el verano por asentamientos alejados de la cabecera provincial, todavía hay que potenciar más esos intercambios”, reconoció Frank Pérez Aguayo, presidente provincial de la AHS.

También transcendió que algunos artistas de la plástica aún carecen de registro del creador, lo cual impide la comercialización de su obra y que puedan adquirir materiales en el Fondo Cubano de Bienes Culturales. De igual modo, se abordó el adiós luego de terminar el verano de programas televisivos y radiales donde los asociados eran protagonistas, espacios que representantes del Ministerio de Cultura insistieron en que debían recuperarse.

Otro asunto traído a la mesa de intercambio estuvo asociado con la enseñanza artística y las mil y una razones para que los graduados del nivel superior regresen al territorio a cumplir el servicio social. De igual forma resultó relevante la inserción de los asociados a las escuelas de arte y a los nuevos cursos de instructores de arte que se abrirán en el país en septiembre próximo.

“Cienfuegos no tiene todos los niveles elementales y medios en la provincia, eso propicia que no llegan estos futuros artistas una vez egresados para oxigenar los proyectos comunitarios, agrupaciones y casas de cultura. A ellos hay que darles una atención especial y, a veces, no se hace”, dijo Diango González, presidente nacional de Casas de Cultura.

Asimismo, volvieron sobre la necesidad de mantener la nueva sede, el Centro Cultural Benny Moré, en una casa viva y abierta al arte contemporáneo y de vanguardia, donde se muestren los mejores exponentes del catálogo vanguardista.

Al decir de Rafael González la organización cumplirá 35 años y va a replantearse toda esa ética fundacional, atendiendo a los contextos en que se vive hoy. “¿Es verdad que somos la vanguardia? ¿Dónde están esos artistas que hoy representamos? (…) No son tiempos de trabajar por voluntad, ni por voluntad artística, ni política; sabemos que todas esas voluntades están, son tiempos de trabajar por sistemas (…) En Cienfuegos con la nueva sede se cierra un circuito cultural importante para la vida de los ciudadanos: el parque José Martí. La AHS está consolidada, existe un apoyo gubernamental y una entrega extraordinaria por impulsar el desarrollo de las artes”, agregó.

Los jóvenes artistas se preocuparon por la situación de la pandemia del Covid-19 en el mundo y en particular por su país, dejando claro sus deseos de ayudar en cualquier iniciativa que pueda gestarse en estos días de #QuédateEnCasa. Ellos respaldan la sostenibilidad de un sistema cultural cubano, como lluvia que no deja de caer para que la tierra sea más fértil.