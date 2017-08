Son las vacaciones esa etapa del a√Īo que concebimos para el descanso y el recreo junto a familiares o amigos. Cada cual las disfruta a su manera y casi siempre esgrime la misma respuesta cuando los curiosos preguntan c√≥mo te fue.

‚ÄúBien‚ÄĚ, contestamos, a veces sin ofrecer muchos detalles.

De ni√Īo la ‚Äúcosa‚ÄĚ se complica. Una palabra no bastar√° para complacer a la maestra en la tradicional composici√≥n de inicio de curso. ¬ŅLa recuerdan? ‚ÄúMi viaje a la playa‚ÄĚ, ‚ÄúMi viaje al campo‚ÄĚ, ‚ÄúMi viaje‚Ķ‚ÄĚ. El reto era dif√≠cil, pero saludable para la imaginaci√≥n.

Llegu√© hasta inventarme un viaje al sitio m√°s rural que entonces conoc√≠a: el reparto de Caunao, a unos pocos kil√≥metros de la ciudad de Cienfuegos. Todos los a√Īos, en los meses de verano, le repet√≠amos la visita a los parientes de mi abuela y de paso llen√°bamos uno o dos sacos de mamoncillos. La mayor√≠a se vend√≠a sin mucho esfuerzo ni preg√≥n, desde el portal de la casa y a peso el mazo. No era esto, claro, sobre lo que escrib√≠a. ‚ÄúMi viaje al campo‚ÄĚ, o sea, a Caunao, desafiaba la inteligencia de la ‚Äúprofe‚ÄĚ, con r√≠o incluido aunque all√≠ no existiera y el cl√°sico cierre: ‚Äú…y fueron unas felices vacaciones‚ÄĚ. De cualquier modo siempre disfrut√© de aquel singular paseo con abuela y los primos. Nos divert√≠amos lo suficiente sin ninguna otra ambici√≥n.

Las posibilidades de ocio eran, en mis a√Īos de infancia, bastante limitadas en comparaci√≥n con las de ahora. Las calurosas jornadas de verano se escurr√≠an entre los juegos tradicionales, la playa y la programaci√≥n televisiva, que ya entonces cre√≠amos algo tediosa. Mat√°bamos el aburrimiento a golpe de ingenio. Unos d√≠as nos disfraz√°bamos como el superh√©roe de turno y al otro escap√°bamos de casa‚Ķ, con el ‚Äúpermiso‚ÄĚ de los padres. Si mam√° nos hac√≠a en Coppelia, en realidad est√°bamos en la playa; si nos esperaba al mediod√≠a, regres√°bamos de noche. Huir de las reglas supon√≠a una experiencia excitante, pese al sucesivo rega√Īo al descubr√≠rsenos las orejas llenas de arena y la ropa a√ļn mojada de agua salada.

Casi en la adolescencia todav√≠a conserv√°bamos aquel esp√≠ritu travieso que nos llev√≥ a vivir una ni√Īez plena. Fantasear no fue en mi tiempo cosa r√ļstica ni obsoleta y asum√≠amos las vacaciones con el aliento aventurero de Indiana Jones. No olvido nuestra particular ‚Äúhaza√Īa‚ÄĚ en el Parque de Diversiones de la ciudad de Cienfuegos, planificada de antemano por la pandilla del barrio. Se resum√≠a en cruzar el ‚Äútemible pantano‚ÄĚ aleda√Īo a la instalaci√≥n y all√° fuimos. No result√≥ nada f√°cil. Pens√© que algunos quedar√≠an en el camino cuando percib√≠ el fango verde abraz√°ndoles la cintura y los invariables rostros de temor. Pero no, ¬°vencimos! pese a terminar luego en la playita del ‚ÄúMella‚ÄĚ, medios desnudos, lavando la sucia vestimenta.

Las vacaciones, en nuestra infantil concepci√≥n, requer√≠an un poquito de aventura y de amor. Era siempre la etapa ideal para casar a los novios en cualquier azotea, con la radio de banda sonora y un exuberante buf√©, surtido con panetela y refresco. Las chicas se maquillaban con desenfado y los chicos abandonaban la formalidad de la escuela, desarreglaban su pelo e iban a por ellas. A la conquista del primer beso o la primera bofetada. ¬ŅQui√©n sabe?…

Los d√≠as de verano representaban la ocasi√≥n de renovarnos y vivir con la mayor intensidad posible. Ahora, al planear las vacaciones, pensamos en lo sofisticado e inalcanzable al bolsillo o nos dolemos de la falta de opciones. Pasamos por alto la oportunidad de compartir en familia sea cual fuere la circunstancia, de salir con los amigos o ingeniarnos nuestras aventuras y escapadas, como lo hici√©ramos de peque√Īo, en √©poca de televisor Krim, trompos y papalotes. Nunca perdamos la esperanza ni el sue√Īo, pero en el atasco recordemos que muchas veces lo simple es m√°s disfrutable que lo fastuoso.