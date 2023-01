Unidad No. 1 de Felton recibirá mantenimiento en febrero

La Unidad No. 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, recibirá mantenimiento programado en febrero. Actualmente, aporta al Sistema Eléctrico Nacional 235 MW, 25 por debajo de su capacidad de diseño.

Así le fue confirmado al viceprimer ministro, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien volvió a visitar la planta para verificar el comportamiento de la citada unidad en la generación de electricidad, la marcha de la rehabilitación de la Unidad 2, y el cumplimiento del programa de atención integral a los trabajadores.

Euclides Rodríguez, director de la termoeléctrica, explicó que el objetivo del mantenimiento previsto está dirigido a alcanzar una carga máxima de 250 o 260 MW, mantener el consumo específico de combustible por debajo de 238 gramos por kilowatt hora, y garantizar la confiabilidad de la turbina y de la caldera.

Para que la salida de línea de la Unidad No. 1 no tenga un impacto sensible, la Unión Eléctrica, de acuerdo con la estrategia elaborada para ese momento, ha previsto la entrada en operaciones de un grupo de máquinas que hoy están en mantenimiento, explicó el directivo.

Sobre la Unidad No. 2, en el encuentro trascendió que continúan las acciones de desmontaje, la conservación de los componentes que se pueden reutilizar, las gestiones con proveedores de recursos muy específicos, y la fabricación de piezas de sistemas en industrias nacionales.

Tomado de Radio Reloj