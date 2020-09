Una sola meta de los elefantes de Cienfuegos: ir por la victoria

Conformada la manada oficial, los Elefantes de Cienfuegos continúan con su preparación de cara a la ya inminente Serie Nacional de Béisbol número 60, la cual tiene pactada para el 12 de septiembre su inauguración.

La Covid-19 obligó a esta singular etapa de prácticas (de solo seis semanas), que entre otras limitantes está matizada por la imposibilidad de topar con selecciones que también tomarán parte en el certamen. Ante ese obstáculo, los Elefantes han buscado variantes.

«Desde el inicio hemos conjugado los entrenamientos con el juego diario, explica Alaín Álvarez, director técnico del conjunto. Es cierto que los partidos entre ellos mismos se pueden volver monótonos y rutinarios. Por ello, desarrollamos los choques con tareas específicas, introducidas según las diferentes situaciones del juego. Además, tratamos que se asemeje lo más posible a la competencia, por lo que están incluidos los árbitros, el anotador, y hasta la pizarra cuando ha sido posible”.

Dianny Guedes, coach de banca de los paquidermos, agrega que “influimos en los elementos técnico-tácticos, sobre todo en aquellos donde hemos presentado deficiencias en el pasado. Improvisamos acciones que se ajusten a nuestro sistema de juegos, teniendo en cuenta las potencialidades y peculiaridades del plantel”.

“No se trata de jugar por jugar, asegura Leonel Mesa, entrenador de pitcheo. Todos salen a la grama enfocados en la victoria, como mismo lo haremos en la competencia real”.

Durante años se ha señalado al área de los lanzadores como la de menos fortaleza en el conjunto. Pero en la actualidad, el staff cienfueguero se muestra mucho más consolidado. Así lo reafirma alguien a quien le sobran las mañas sobre la lomita: el otrora estelar Reinaldo Costa, pinareño que otra vez dirige a los serpentineros de Cienfuegos.

Puedo decirte, sin temor a equivocarme, que contamos con un grupo superior al del año anterior. Entre algunas reincorporaciones importantes y el talento de otros jóvenes, los Elefantes pueden mostrar un staff mucho más completo, aunque en la pasada campaña mucho aportaron los lanzadores a la actuación del equipo”.

“El regreso de Adrián Bueno y Hermes González, la recuperación de Yasmani Insua luego de su lesión, y un año más de madurez para muchos jóvenes, nos hacen confiar en los lanzadores. Sin dudas, serán decisivos en nuestras aspiraciones”, sentencia Álvarez.

“No tenemos un cerrador nato –puntualiza Mesa, pero todos están listos para asumir la función de ser necesario”.

Precisamente con Insua, el Gigante de Rodas, pilar indiscutible en el cuerpo de serpentineros de los Elefantes, conversamos acerca de su retorno a las prácticas.

“Creo que no sólo en mi caso, sino en el de todos, influyó la disciplina demostrada durante los meses de aislamiento social. Se demostró que cada atleta hizo lo indicado y mantuvo su preparación, pues han llegado aquí en excelente forma. En lo personal, me siento bien y espero aportar lo que esperan de mí. En cuanto a los muchachos, son jóvenes pero con muchos deseos de imponerse. Confíen en los pitcher de Cienfuegos”.

En sentido general todos coinciden en que los objetivos propuestos para la etapa se han cumplido satisfactoriamente.

Muy satisfechos, con el trabajo de todos. Han sobrecumplido las expectativas que teníamos. La entrega y la seriedad priman en cada sesión de entrenamientos, lo que demuestra que el colectivo tiene bien trazadas las metas. No puede haber otro objetivo que mejorar la actuación del pasado año”, nos dice el director.

“Llama la atención el estado de ánimo que impera en el grupo. Están muy motivados, muy concentrados en las diferentes tareas, y sobre todo muy unidos. El compañerismo aquí es increíble, y eso sólo puede arrojar buenos resultados”, agrega Guedes.

Aunque todos esperaban comenzar en casa, tendrán ahora que hacer las maletas y debutar en condición de visitantes, otro cambio provocado por el empeño de la Covid 19 de ensañarse con el occidente del país. Y bien peliagudo será el debut de los paquidermos, pues en las cuatro primeras subseries visitarán nada menos que los predios de Gallos, Tigres, Toros y Leñadores. ¿Pudiera influir esto en un mal inicio?

“Para nada. Las estadísticas no mienten, y nuestro equipo en los últimos años ha exhibido un balance positivo cuando toma la carretera. Los muchachos lo saben, y están listos para ir en busca de la victoria, en el terreno que sea”, explica Alaín.

“No siempre vamos a jugar de local, así que saldremos a hacer lo nuestro en cualquier lugar. Ya vendremos a casa, y lo haremos con buenas noticias”, asegura Insua.“Es cierto que nos habíamos acostumbrado a la idea de comenzar aquí, en nuestro cuartel general, premio merecido tras el sexto lugar del año pasado. Todos querían debutar ante su público y dedicar a la afición los primeros momentos de la Serie. Pero no será así, y para ello también estamos preparados. Lo que quieren es ya salir a la grama. Prácticamente hemos obligado a los pases de 24 horas en sus hogares, pues no quieren separarse del terreno. Los Elefantes están listos para el combate, y no defraudarán a su fanaticada”, culminó el mánager.